他偷拍「豆干厝」火辣小姐 「國貨」品質引起網友驚呼

2018年12月04日 13:57 中時 何冠嫻

警方3日晚間將5名賣淫女子依違反社會秩序維護法罪嫌移送裁罰，並將其中4名越南籍女子遣送出境。（何冠嫻翻攝）

近日有名網友以隱藏式攝影機，拍下探索苗栗「西勢美」豆干厝的影片，並上傳至YouTube，讓許多網友驚呼苗栗小姐的素質，但也引發另一部分的網友不滿，擔心「豆干厝」被抄家滅門，將來無處可去。苗栗警檢單位3日執行搜索勤務，將3名皮條客、5名賣淫女子、4名嫖客帶回偵辦。

該名網友在影片中詳細介紹前往西勢美的交通方式、路徑以及費用、小姐年齡等，並喬裝尋芳客前往以隱藏式攝影機偷拍，雖影片中的人物皆已後製打上馬賽克、變聲處理，但仍清楚可見小姐身材姣好、穿著火辣的曼妙身影。

PO影片的網友還強調「平均超嫩」，年齡約為20多至30多歲，並指出「雖進口的為大宗，但還有少數是Made in Taiwan，給愛用國貨的朋友」。影片觀看次數高達100多萬，引來不少網友議論女子身材，也有人留言「羨慕苗栗人」、直呼「好便宜！」，還要求探索介紹其他縣市的豆干厝。

苗栗地方檢察署檢察官黃棋安指揮警方於3日晚間7點50分，兵分多路到苗栗市西勢美南私娼寮執行色情掃蕩。警方當場查獲3名皮條客，分別為劉姓、趙姓及廖姓等3名男子涉嫌媒介賣淫，以及旗下的5名賣淫女子，與當晚光顧的4名嫖客。

據警方調查，5名賣淫女子中有4名為越南籍，另1名為本國籍。其中4名來自越南的女子，有3名以觀光名義入境逾期停留、另1名則為逃逸外勞。

警方表示，查緝時發現每家私娼寮都有小房間提供給賣淫女子躲藏，皮條客也向警方承認，自己負責拉客，每次媒介性交易價格介於1000元至1千500元，他則抽成100至200元。

警方問訊後將3名皮條客依妨害風化罪嫌移送地檢署偵辦，5名賣淫女子依違反社會秩序維護法罪嫌移送裁罰，並將4名越南籍女子遣送出境。警方將擴大偵辦，持續追查幕後是否有人蛇集團操控賣淫情事。

苗栗警分局表示，為維護苗栗地區善良風俗，在西勢美南地區查緝色情工作從不間斷，今年陸續查獲13件32名賣淫女子，未來將持續規畫勤務主動出擊以正風俗。

(中時 )