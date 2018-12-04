深化兩岸產業合作 蕭萬長提五大方向

2018年12月04日 13:39 工商 黃欣

「2018兩岸企業家峰會年會」4日在廈門舉行開幕式。峰會台灣方面理事長、前副總統蕭萬長出席致詞時表示，為掌握兩岸融合發展的新機遇，並因應全球及兩岸經濟新情勢的挑戰，從協助台商、升級兩岸產業合作等五大方向，繼續深入推動兩岸企業合作。

蕭萬長表示，第一，建立協助大陸台商的有效機制。因為近年大陸投資環境的急遽改變，大陸供應鏈崛起帶來競爭壓力，以及中美貿易摩擦的衝擊影響逐步擴大，很多在大陸投資設廠的台商正面臨各式各樣的困難和問題，如果不協助其解決問題，降低不確定性，兩岸企業合作也將淪為空談。是以，大陸當局應盡速建立協助大陸台商的機制，在資金、土地取得、市場機會分享、環保、稅務等方面，提供有效的協助，使其可以渡過難關，也為兩岸企業合作營造永續環境及有利氛圍。

第二，建立升級版的兩岸企業合作模式。為因應兩岸產業競合新情勢及中美貿易摩擦長期化趨勢，兩岸企業合作須全面轉型升級，一方面，從重視成本、規模、效率等「量的合作」，轉變至重視研發、創新、品牌、行銷等「質的合作」，共同拓銷區域及全球市場。

另一方面，應擴大優勢互補，在產業創新、供給側改革、數位經濟、自由貿易試驗區及「一帶一路」等計畫上，結合台商和陸企力量，推動旗艦合作計畫，催化兩岸企業合作的全面升級。

第三，促進民營企業及中小企業合作。為因應中美貿易摩擦的長期影響，並消除國際上對大陸補貼國有企業的質疑，未來大陸必須全力促進民營企業及中小企業發展，深化市場經濟制度。台灣在國有企業民營化及中小企業發展方面有相當成功的經驗，未來可擴大雙方交流與合作，充分交換經驗，共同參與並促進大陸經濟結構的轉型。

第四，擴大服務業發展及創新合作。發展服務業攸關內需擴大及人民生活品質提升，也是大陸因應貿易摩擦、降低對出口依賴的的核心關鍵。台灣在服務業發展方面有非常豐富的經驗及創新潛力，因此，未來應全面深化兩岸服務業合作，共同投入大陸服務市場發展及技術創新，以加速大陸經濟結構的調整，並促進兩岸企業的融合發展。

第五、推動一帶一路共拓海外市場合作空間。「一帶一路」沿線地區的基礎設施和產業園區新商機，除由大陸國企擔任領頭羊角色之外，亦應鼓勵兩岸中小企業共同參與，並有系統地提供即時的商機資訊；建議保留一定比例的「一帶一路」商機給台商，確保其參與合作的機會，提高其支持合作的意願。

(工商 )