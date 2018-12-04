板橋北漂俏警花 女模外型讓歹徒失去心防

2018年12月04日 13:41 中時 葉書宏

新北市板橋警分局今（4日）上午舉辦聯合攔截圍捕及快打特警演練，女警賴禹璇表現亮眼。（葉書宏翻攝）

新北市板橋警分局今（4日）上午舉辦聯合攔截圍捕及快打特警演練。（葉書宏翻攝）

新北市板橋警分局今（4日）上午舉辦聯合攔截圍捕及快打特警演練。（葉書宏翻攝）

新北市板橋警分局今（4日）上午舉辦聯合攔截圍捕及快打特警演練。（葉書宏翻攝）

新北市板橋警分局今（4日）上午舉辦聯合攔截圍捕及快打特警演練。（葉書宏翻攝）

新北市板橋警分局今（4日）上午舉辦聯合攔截圍捕及快打特警演練，演練當中有一名剛從警專畢業的女警賴禹璇，綁著馬尾外型搶眼，是從高雄「北漂」到新北工作的女警，儘管剛從警專畢業就分發到相當忙碌的偵查隊，但她一舉一動、舉手投足絲毫都不輸給資深學長，搶救人質的功力更讓人印象深刻。

板橋警方假設狀況為兩名搶匪持槍闖入位在文化路上的板信銀行，開槍威嚇行員並搶走現金20萬元後，騎乘贓車逃逸，搶匪在市區橫衝直撞，還不停闖紅燈，轄區警網獲報立刻通報攔截圍捕，大批警力設下層層攔截點，但搶匪瘋狂逃竄，其中一名搶匪在大觀路口被圍捕的員警拉下機車逮捕，另一名搶匪則持續騎車逃逸。

搶匪機車逃往浮洲橋下空地後，挾持一名正在運動的女性民眾，此時大批警力趕抵，立刻用警車包圍並當作掩體，警方見有人質危機，也通報出動快打特警隊，分局也派出受過談判官訓練的偵查隊長到場心戰喊話。

「給自己一個機會，放下武器，釋放人質，你家中高齡老母還在等著你，不要再做困獸之鬥了！」原本拒不投降的搶匪，此時內心也動搖了，談判官再加碼喊話說：「放下武器，釋放人質，法律會給你改過自新的機會…」

搶匪最終瓦解心防，放下手中的槍，也鬆開勒住人質的手，指揮官一個口令，兩名逮捕組的員警立刻左右包抄上前逮捕，其中偵查隊解救人質小隊這名女警賴禹璇更迅速往前將女性人質拉到盾牌後方保護，其他人也進行搜身上銬，成功化解危機。

警方說，金融機構攔截圍捕演練雖然是例行性的演習，但過程及每一環節都馬虎不得，需要所有員警同心協力才能完成，考驗員警的默契與平常訓練的扎實，警方表示，由於搶匪騎車逃竄，員警通報時機及設置攔截點的位置就相對重要，另外現場鑑識採證及封鎖線也都做的相當到位，這次演練相當成功，擔心民眾嚇到，員警更貼心在銀行外設立警語，另外擔任搶匪的歹徒也穿上上頭寫著防搶演練的背心，避免被見義勇為的民眾誤認。

板橋警分局說，這次演練中這名綁著馬尾的俏麗女警賴禹璇，家住高雄前鎮區，警專35期畢業，熱愛跳舞的她在警專是熱舞社的一員，由於高中念的是第三類組，畢業後也申請過中國醫藥學院，但因為嚮往警察辦案，所以最後決擇棄醫從警，今年10月從警專畢業後分發到板橋警分局偵查隊，擔任第一線的刑警工作。

賴禹璇說，過去只有在警專實習時接觸過偵查隊，沒想到畢業後真的讓她如願以償，雖然目前還是警員，但她謙虛學習，從布線、埋伏、公文處理、移送書製作及聲請強制處分等，都相當投入，讓同小隊的學長們也認真起來，免得績效被學妹追過。

剛到偵查隊才剛滿2個月，但賴禹璇已經學會許多偵查隊該具備的生存工具，她也曾被指派去埋伏毒販，由於她外型根本不像警察，這些毒蟲完全沒有戒心，讓支援趕到的員警輕鬆逮人。賴禹璇說，平常喜歡游泳跟看電影，更是愛看警匪片，她熱愛也珍惜目前的工作，未來希望能考上刑警牌，擔任一位稱職的偵查佐，除暴安良。

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(中時 )