「七龍珠」吸金 「恆生集團」假博士被訴

2018年12月04日 13:46 中時 陳志賢

自稱「聯合國採購監管中心執行長」的42歲男子陳懷恩，在香港設立紙上公司「恆生集團」，宣稱該集團是從事衛星電視、銀行、生技等跨國企業，在台虛增資本額成立「恆生」國際物業公司，對外以「七龍珠」為名包裝老鼠會手法吸金。台北地檢署依違反多層次傳銷管理法、詐欺等罪嫌起訴恆生公司與負責人陳懷恩、總經理李冰玉2人。

恆生集團文宣指稱，陳、李均為博士，陳贊助國際慈善公益與地球環保活動，擔任國際和平會議聯合總會亞太總會長、國際學士院亞洲總部院士、聯合國採購監管中心執行長。但檢方查出，陳、李僅大學肄業、國中畢業。

起訴書指出，陳懷恩2016年8月先在香港成立紙上公司「恆生電信集團」，另申請「恆生再生銀行」商標及「通用航空」、「恆生衛視」等公司，刻意與香港恆生集團同名，並無實際經營。

同年11月，陳借資3500萬，在台成立恆生國際物業公司，自去年5月起以網站及文宣指恆生集團跨足衛星電視、銀行、生技、航空事業。

陳、李對外以「七龍珠」為名招攬會員，宣稱民眾繳付入會費1萬元，再拉6人入會，可分得第7人一半會費為紅利，且會費可購買集團的生機健康產品「能量被」、健康食品。民眾誤認該集團為香港恆生集團關係企業，資力雄厚而入會投資。

去年6月，李女另籌設「天使七星國際行銷公司」，宣稱恆生集團占股20%，並限期開放認股，每股1000元，認股35萬可成為核心管理團隊，但李女卻侵吞股款。

事後，大批會員發現恆生商品並未上架，無從購買，陳、李還中止計算紅利，不發紅利，會員查詢李的天使公司，發現天使公司資本額僅70萬元，登記為李獨資，始知受騙，向檢警提告。

(中時 )