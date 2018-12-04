臉書10大雞婆功能 第一名是它 網：真的超煩

網友列出臉書十大雞婆功能。示意圖。（圖/Shutterstock）

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中時電子報

臉書是台灣最大社群平台，廣受大眾喜愛，但臉書近年來不斷精進增加的功能，有些卻成為用戶眼中最討厭、最爛的雞婆功能，包括沒隱私、好友推薦、回顧功能等10大項，其中沒隱私即是網友公認為最雞婆功能，獲第一名。網友說，「真的超煩」、「非常爛的程式，沒它又不行」。

《蘋果日報》報導，ptt等網路討論臉書最不受歡迎、最雞婆的10大功能，第一名至第十名依序為沒隱私、好友推薦、回顧功能、戳一下、近期搜尋記錄、幾分鐘前剛上線、節目看板礙眼、裝《Messenger》才能讀訊、贊助洗版及誤按拍照功能等。

其中，沒隱私是網友反映最多、覺得最雞婆的功能，獲第一名，亦即在公開社團、公開貼文或粉絲專頁留言，都會被好友看見，連在不公開社團發言，社團內好友都會優先顯示，紛抱怨「想要靠北一下都不行」，或是追蹤奶妹被另一半發現、對奇怪的專頁按讚被好友抓包。

好友推薦獲第二名，臉書提供該功能原本為增加用戶間連結，沒想到反而被用戶討厭，「會以為是誰加了我」，或小心翼翼申請了分身帳號，卻不斷出現「你可能認識的朋友」，有網友訴苦「你可能認識的朋友」中，一直出現老公前女友。

至於第三名，是回顧功能，該功能雖讓人驚喜，但更多的是人事全非的哀傷，網友認為這功能根本是「幾年後又在傷口灑鹽」。

網友說，「真的超煩」、「非常爛的程式，沒它又不行」、「連想要靠北一下都不行+1，只是想要靠北一下，沒說想讓我好友看啊」還有網友說，「不爽不要用」、「一堆愛罵又愛用的現代人」。

(中時電子報)

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