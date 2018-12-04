小10歲尪被網友批超渣 伊能靜首度驚吐「聽進去了」

2018年12月04日 13:56 中時電子報 蔡曉婷

伊能靜最近上《超級演說家》談去年與秦昊大吵。（圖／翻攝自伊能靜微博）

女星伊能靜3年前梅開二度嫁給小10歲大陸男星秦昊，兩人去年帶著女兒小米粒上實境秀《媽媽是超人2》，秦昊在節目中大男人、不體貼的表現掀起網友熱議，甚至還有不少人批評秦昊是渣男。最近伊能靜才坦言自己當下確實被輿論影響，還因此跟老公多次吵架鬧翻。

伊能靜最近上節目《超級演說家》，談到去年帶老公、女兒上節目的經歷，她指出自己當時帶著產後憂鬱症上節目，在節目裡秦昊遭網友批評狂玩手機、自私不體貼，伊能靜也因為太多人說她老公不好，「然後我也聽進去了」，就痛罵秦昊：「你看！連網友都這麼說！」但秦昊當下沒多說什麼，默默忍受。過了幾天，秦昊才對伊能靜表示：「妳從來沒有對我說妳需要什麼？」抱怨妻子從不信任他能將事情做好，默默把所有事自己攬在肩上。

伊能靜在節目中也提到她與秦昊剛交往第一個月時，有回秦昊來她家先去洗手間，伊能靜坐在客廳突然悲從中來，悲觀想著因為有過一段失敗的婚姻，所以希望能遇到負責任的男人，沒想到來了個小10歲的，「又是男演員然後各種不靠譜」，秦昊聽完她哭便轉頭準備走人，伊能靜嚇了一跳，秦昊便說她這種情況只會遇到兩種人，「第一種跟妳一樣有病的；第二個想當妳醫生的」，秦昊說：「我是準備好當個普通人，建立一個普通的家庭」，笑說所以自己要走，「前面說要娶妳是耍流氓了（騙人）」，用大智慧化解了伊能靜的情緒。

(中時電子報)