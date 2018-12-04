小10歲尪被網友批超渣 伊能靜首度驚吐「聽進去了」

伊能靜上節目談與秦昊相處。（圖／翻攝自秒拍；翻攝自伊能靜微博）

友善列印
中時電子報
伊能靜最近上《超級演說家》談去年與秦昊大吵。（圖／翻攝自伊能靜微博）

女星伊能靜3年前梅開二度嫁給小10歲大陸男星秦昊，兩人去年帶著女兒小米粒上實境秀《媽媽是超人2》，秦昊在節目中大男人、不體貼的表現掀起網友熱議，甚至還有不少人批評秦昊是渣男。最近伊能靜才坦言自己當下確實被輿論影響，還因此跟老公多次吵架鬧翻。

影片》伊能靜談秦昊

伊能靜最近上節目《超級演說家》，談到去年帶老公、女兒上節目的經歷，她指出自己當時帶著產後憂鬱症上節目，在節目裡秦昊遭網友批評狂玩手機、自私不體貼，伊能靜也因為太多人說她老公不好，「然後我也聽進去了」，就痛罵秦昊：「你看！連網友都這麼說！」但秦昊當下沒多說什麼，默默忍受。過了幾天，秦昊才對伊能靜表示：「妳從來沒有對我說妳需要什麼？」抱怨妻子從不信任他能將事情做好，默默把所有事自己攬在肩上。

伊能靜在節目中也提到她與秦昊剛交往第一個月時，有回秦昊來她家先去洗手間，伊能靜坐在客廳突然悲從中來，悲觀想著因為有過一段失敗的婚姻，所以希望能遇到負責任的男人，沒想到來了個小10歲的，「又是男演員然後各種不靠譜」，秦昊聽完她哭便轉頭準備走人，伊能靜嚇了一跳，秦昊便說她這種情況只會遇到兩種人，「第一種跟妳一樣有病的；第二個想當妳醫生的」，秦昊說：「我是準備好當個普通人，建立一個普通的家庭」，笑說所以自己要走，「前面說要娶妳是耍流氓了（騙人）」，用大智慧化解了伊能靜的情緒。

(中時電子報)

解除神隱！楊麗花用本名登治喪謝… 方志友女兒Mia曬「連身泳衣照」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。