美國對陸強硬派貿易代表萊海澤 將主導美陸貿易談判

2018年12月04日 14:45 中時 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普已任命美國貿易代表萊海澤負責與北京的磋商，顯示美國將在後續美陸貿易談判中採取強硬立場。萊海澤為知名的對陸強硬派，預料將強烈要求陸方糾正侵犯智慧財產權、優待國企等不公平貿易行為。川普這一決定令大陸領導層感到意外，因為他們數月來一直與美國財政部長穆努欽打交道。穆努欽負責了最初幾輪貿易談判，但過去一年未能解決爭端。

美國國家經濟委員會（NEC）主席庫德洛3日舉行電話記者會，透露美國貿易代表辦公室（USTR）代表萊海澤將率團參加圍繞貿易摩擦的美陸磋商。庫德洛強調，萊海澤是負責對陸談判的「最佳人選」。他解釋稱大陸就貿易問題採取的措施令人失望，「（萊海澤）預料將比任何人都更為謹慎地監視陸方的應對」。

《華爾街日報》引據知情人士表示，川普上周六在布宜諾斯艾利斯的會談中，已將任命萊海澤負責與陸方談判的決定告知大陸國家主席習近平。川普當時數次提及將由這位美國貿易代表與陸方人士談判，並在演講中使用了萊海澤編製的圖表。

萊海澤以強硬的談判姿態而聞名，隨著美陸貿易談判主導權轉移到他手上，兩國磋商料將變得艱難。《日本經濟新聞》（中文版：日經中文網）指出，萊海澤是嚴厲批評大陸侵犯智慧財産權、一直負責懲罰性關稅啟動的對陸強硬派代表人物之一。他在《北美自由貿易協定》（NAFTA）重新談判中迫使加拿大和墨西哥接受數量限制和匯率條款，川普總統對其談判手腕給予肯定。萊海澤還將負責2019年1月啟動的與日本和歐盟（EU）的貿易談判。

現年71歲、在鋼鐵行業做過律師的萊海澤多次告訴同僚，他出任美國貿易代表一職的主要目的是尋求重新定位對陸政策。在1997年的觀點專欄文章中，萊海澤曾反對以當時正在磋商的條款讓大陸加入世界貿易組織（WTO）。川普已把WTO稱作「這個國家的一場災難」。

此前美陸部長級磋商由華爾街出身、重視金融市場穩定的美國財政部穆努欽擔任負責人，與大陸國務院副總理劉鶴推進。在5月的磋商中，大陸同意增加農産品和能源的進口，雙方宣布擱置懲罰性關稅。但之後川普表明啟動懲罰性關稅，導致穆努欽立場尷尬，陸方對美國政府談判態度的不信任感加強。

(中時 )