市議員吳顯森救高麗菜 收購1萬台斤免費送

2018年12月04日 14:34 中時 王文吉

「1個人1粒喔！」婆婆媽媽湧入台中市議員服務處，開心領取免費高麗菜。（王文吉翻攝）

台中市議員吳顯森（右）響應「送菜幫助農民」，自掏腰包購買300箱高麗菜做愛心。（王文吉攝）

大貨車滿載300箱高麗菜，現在只能賣到3萬元。（王文吉攝）

菜金菜土！貨運司機也感嘆「高麗菜價格不好，農民忍痛棄收，最近車趟也很少多。」（王文吉攝）

當季盛產的高麗菜外形完整漂亮，但是供過於求，賣不到好價錢。（王文吉攝）

議員服務處變愛心菜攤！台中市議員吳顯森自掏腰包向雲林農民購買300箱高麗菜，共計1萬台斤，4日下午1點起免費贈送給民眾，每人限領1顆。服務處推出「送菜幫助農民」活動，不到2個小時，2000顆高麗菜全數清空，民眾開心向議員道謝，還說「剛好晚上可以加菜！」

高麗菜崩盤滯銷，大雅區忠義里長林義木打算認購100箱，但貨運一趟滿載是300箱，個性阿莎力的吳顯森得知後，率先響應「送菜幫助農民」，霸氣說「乾脆先叫一車來啦！」

「1個人1粒喔！」服務處人員發送清翠漂亮的高麗菜，不到2個小時，2000顆全數清空。吳顯森不捨表示，高麗菜價格大起大落，因從友人口中得知採收不敷成本，臨時決定買一車做愛心，到貨一看，外形完整漂亮，用來熱炒、煮火鍋口感爽脆，做成泡菜、曬菜乾也不錯。

貨運司機黃彥欽也是高麗菜農，他在合歡山山翠峰種了1甲多，他無奈表示，平地高麗菜滯銷，高山高麗菜也賣不到好價錢，現在平地菜1箱20公斤約33台斤，價格跌到100元，扣除採收20元、紙箱40元、運費20元，農民只能拿到20元，根本不敷成本，很多人忍痛耕鋤作綠肥。

(中時 )