沈富雄：若賴菊都走 將隱含新系不願蔡英文連任

2018年12月04日 14:30 工商 崔慈悌

民進黨將進行黨主席補選，前民進黨立委沈富雄今天表示，鄭麗君如果接下黨主席，即代表黨內對蔡英文勢力伸入黨機器仍無意見，蔡仍可能挑戰連任，如非鄭麗君，則可能人選為林佳龍或鄭文燦。此外，賴菊如果都走，將隱含新潮流系不願讓蔡英文連任。

沈富雄今天接受《POP搶先爆》專訪，沈富雄對於選後民進黨內局勢、行政院長賴清德與總統府秘書長陳菊請辭後接受慰留，高雄市長當選人韓國瑜小內閣人選任用等，進行分析評論。

沈富雄認為，民進黨內情勢從現階段到明年1月6號仍有變動。鄭麗君如同蔡英文的應聲蟲，如順利接下民進黨黨主席，則表示民進黨內對於蔡英文勢力伸入黨機器仍無意見，則2020年蔡英文仍可能代表民進黨挑戰總統連任。

如非鄭麗君當民進黨黨主席，他說，可能人選為林佳龍或鄭文燦，但仍須視備後黨內派系是否支持。沈富雄認為，未來一、二年內，「民進黨內可以看的人物」就屬林佳龍、鄭文燦與賴清德。

沈富雄指出，由於台灣的憲政體制不正常，造成蔡英文對於體制的濫用且不夠識趣。他認為，如果蔡英文決定2020年不連任，則對於民進黨團內的困境反而能紓解。

對於賴清德與陳菊接受府方慰留，沈富雄表示，因為組閣是蔡英文最不會的事，「因為她(蔡)認不得人，她的小圈圈太小了」。沈「認同賴清德接受慰留」，但對於陳菊的決定較不理解，認為「沒有留的必要」。

但沈富雄也指出，陳菊帶太多人上來，如果她辭了確實可能將對內閣造成影響。沈富雄認為，賴清德與陳菊接受慰留的原因是在於心軟，「但也差不多了」，他認為之後這兩位都會走，而此舉將隱含新潮流系不願讓蔡英文連任。

對韓國瑜的小內閣人選爆出原指派班任原民會主委的林國權曾涉及吸金案，已確定暫不入閣。在目前各界焦點匯聚在韓國瑜身上時，此事如同「一個笑話快成型了」。沈富雄表示，韓國瑜對於這件事發生後反應很快，「與其再擴大，不如現在就幹掉」。

但他也批評韓國瑜對林國權背景被翻出時回應「很難找到聖人」，是韓流擴散到當選後講過最糟糕的一句話。

(工商 )