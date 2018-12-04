花蓮豐濱鄉查獲68名幽靈人口 檢將對5人提當選無效

2018年12月04日 14:42 中時 許家寧

比韓國瑜還猛！高雄市長韓國瑜選前喊出「10年人口增加500萬」目標，相當每年6%成長率，不過人口數不到5000人的花蓮豐濱鄉選前就「達標」，今年人口暴增近500人，但檢警發現有人竟連雞舍也設籍，約談調查68名幽靈人口坦承犯行，以妨害投票罪送辦。

花蓮縣豐濱鄉5個村落總人口數約4700人，最少村落約350人，當地戶政事務所發現今年1月至具投票資格遷入期限7月為止，鄉內人口暴增450人，與往年人口皆呈現負成長迥異，其中人口數最少的磯崎村增加100人，漲幅超過2成。

檢警展開調查，大量虛偽遷徙選民戶籍處所包羅萬象，就連雞舍都有人住，發現涉案層級從鄉長、鄉民代表、村長，更有人以「包裹式」相互搭配，恐影響選情，已涉觸犯刑法妨害投票正確罪，選後大動作展開約談105名選民以及7名候選人到案說明。

花蓮地檢署指出，68名選民坦承為幽靈人口，豐濱鄉長候選人邱福順、林慶龍（落選）、鄉代候選人林長榮、嘎助‧馬庫兒、蔡武良（落選），以及磯崎村長候選人劉振生、靜浦村長候選人黃建治等7名候選人坦承犯行，訊畢後均諭知請回。

檢方表示，涉引進遷徙幽靈人口，可能觸犯刑法146條妨害投票正確罪，最重可處5年徒刑；若與特定候選人有對價關係，意圖使人當選而虛偽遷徙戶籍，則將違反選罷法120條，除2名落選者，將另針對5名當選人向法院提起當選無效之訴。

(中時 )