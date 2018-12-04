普悠瑪罹難家屬控被「殺價」 台鐵：雙方認知有落差

普悠瑪事故事發至今已超過40天。（報系資料照）

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普悠瑪事故事發至今已超過40天，現傳出有家屬控訴，本以為能領到共1490萬的賠償金與補償金，開完協調會後卻縮水剩下960萬，痛批「台鐵沒誠意」。台鐵則澄清，是雙方理解有誤會，原意就是按照大里事故賠償作為依據。另外昨日的協調會上，家屬多希望「先查真相」，因此至12月17日調查報告下一階段出來後，暫時不會再開會。

台鐵分別在11月23日與昨日與普悠瑪事故罹難家屬進行協調會議，有家屬控訴，原本罹難家屬認為可領到960萬加上530萬，共1490萬的賠償金與補償金，然而開完協調會後卻縮水只剩960萬，讓家屬痛批「台鐵在玩文字遊戲」。

台鐵局主秘朱來順表示，是雙方理解有落差，起初台鐵原意就是按照大里事故賠償作為依據，也就是530萬加上430萬的960萬，可能是雙方溝通不完全，才會導致誤會，且之前一直都沒有提過數目，僅說會依照大里事故進行。

昨日台鐵再次至台東與家屬進行協調，朱來順說，昨日花了很多時間向家屬解釋行政院調查小組的報告內容，家屬昨天很堅決地表示，「真相沒出來之前都不要談賠償金的數目」，也因此在12月17日調查小組再次報告前，台鐵不會再與家屬開會。

朱來順說，昨日會議上家屬對調查小組的報告有許多疑問，有家屬提問「事發列車的主風泵有2個故障、2個正常，這種情況下是否會危及行車安全？」因此雖暫時不會與家屬開會，仍會持續將事故的相關資料，包括ATP、司機員語音檔案等，都會傳給家屬參考，讓家屬對報告等都能更加清楚。

(中時 )

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