戴帽苦撐眼皮5年 阿嬤手術現光明

2018年12月04日 14:35 中時 陳淑娥

光田醫院整形美容中心醫師郝治華，替陳阿嬤進行「上眼瞼肌肉矯形手術」。（陳淑娥攝）

上圖為陳阿嬤手術前狀況，下圖為術後一周拆線情形。（陳淑娥翻攝）

嘉義76歲陳阿嬤因老化致上眼瞼肌肉無力，無法自行睜眼，連割雙眼皮、打肉毒桿菌等都無法改善，5年來她靠著戴帽子撐起眼皮，最後至光田醫院整形美容中心進行「上眼瞼肌肉矯形手術」，終於揮別戴帽重見光明。

陳阿嬤說，5年前右眼逐漸睜不太開，起初額頭用力抬眉可稍微撐開，可是不僅費力，臉部一直處於「驚訝」表情，後來也沒用，還留下眉毛上揚、抬頭紋等後遺症，割了眼皮、打肉毒桿菌素或用自體血小板血漿(PRP)的眼藥水治療都無改善，最後發現帽子鬆緊帶可卡住眼皮，日後除睡覺外，其他活動如煮飯都戴上帽子。

醫師郝治華表示，陳阿嬤肌肉神經傳導正常，但眼皮鬆弛，主要病灶是老化致上眼瞼的兩個主要肌肉提眼簾肌肉和苗勒氏肌(Muller’s muscle)嚴重功能不良，導致睜不開、看不見，也有眼睛疲勞、流眼淚症狀，只割雙眼皮無法改善。

郝治華幫陳阿嬤矯正上眼瞼肌肉軸距，術後馬上可憑自己力量睜開眼睛。郝治華說，提眼簾肌纖細如薄紙，苗勒氏肌則如細絲，倘若兩肌肉調整得太長，沒法有效改善眼睛睜不開問題；太短，眼睛則會閉不起來，進一步對角膜造成危害。

郝治華指出，眼瞼無法睜開致視線遮蔽有先天和後天原因，其中，後天與眼皮或眼瞼肌肉有關，眼皮鬆弛是皮膚相關問題，透過眼皮整形如割雙眼皮就可有效改善；眼瞼肌肉則有內科神經傳導異常的眼重症肌無力症，服用藥物可治療，以及外科的上眼瞼肌肉無力問題，得用矯形手術處理。

(中時 )