林涉詐欺案事先不知 韓國瑜：之後徵詢內閣會問有無法律問題

2018年12月04日 14:35 中時電子報 邱珮畇

韓國瑜出面說明小內閣用人疑雲。(FB截圖)

準高雄市長韓國瑜小內閣傳出用人爭議，陷入詐欺官司的林國權放棄接受原民會主委職務。韓國瑜方才親自出面回應用人爭議，表示事前不知情林國權的官司問題，的確沒有做好功課，之前徵詢閣員沒有詢問有無法律問題，外界對高雄用人標準十分嚴格，之後會注意閣員有無法律問題。

準高雄市長韓國瑜方才親自出面回應小內閣用人爭議，行程滿檔的他特地擠出時間，面色看起來十分疲憊。準新聞局長王淺秋也提醒記者，只有約10-20分鐘時間可以發問，在場記者紛紛搶著提問。

對於已請議員陳麗娜及高雄市農會理事長蕭漢俊率團到新加坡，希望能搶下當地大型Shopping Mall第一筆訂單。韓國瑜回答，對方定位在中產階級的通路，而不是高端，他的貨量多少不知道?董事長要求知道高雄有什麼品項，希望我們立刻去，就委託陳麗娜議員，跟農會系統兩三個人去新加坡接洽。

韓國瑜說，對方釋出非常友善的善意，因為過去對高雄不了解，農會過去雖然只有兩三個人，肩膀上有大重擔，必須要把高雄有什麼農、漁產品品項，跟對方報告，很珍惜這個訂單的機會。

他強調，相關農特產品，不允許任何中間剝削。三點一線，只會有農會、漁會、合作場，中間不得有剝削者。這好處會讓生產者直接獲得收益，第二不能讓消費者吃到高雄產品，價格居高不下，會對高雄造成很大傷害。所以一定不能讓中間有太多門檻，太多經營者或運作的人。

韓國瑜強調，市政府帶頭搶訂單，中間有一個組織，接下來就是生產者，其他沒有了。這樣才能確保產品非常好，價格合理才會有競爭力。

後續副市長希望下周會一一公布，對於館長因為林國權爭議說要反他。韓國瑜表示，自己不曉得此事。外界對我們用人是很嚴格的，林國權也主動向他說不願意帶給新市府困擾，不加入團隊，未來若官司證明清白，他願意重新爭取服務機會。

韓國瑜說，他事前不知道林國權的案件，在徵詢時沒有問每一個閣員你有沒有前科，或是有沒有官司。這部分的確沒有做功課，會記取教訓，因為不能讓大家對新閣員懷疑操守，這樣不太好。

韓國瑜說，國歷跨年已經被某家媒體包了，那農曆跨年考慮能不能自己辦，加入本地元素，重點是要充滿歡樂，希望高雄未來都一直非常快樂。

(中時電子報)