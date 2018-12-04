星宇航空首梯培訓飛航員成軍！14名學員明年3月赴美受訓

2018年12月04日 14:51 工商 張佩芬

歷經半年的嚴密審核，星宇航空首梯培訓飛航員名單終於正式出爐！14名學員於近日參與行前說明會並正式完成簽約，取得星宇航空培訓飛航員資格，即將於明年3月初前往美國進行1年的飛航訓練。

星宇航空培訓飛航員計畫自今年6月展開，僅約1個月即收到超過800位申請者報名。經過初階履歷篩選，甄試作業於8月至11月進行，原定錄取20名學員，但經嚴格審核後，僅有14名學員一路過關斬將，通過「初階面試」、「甲類航空人員體檢」、「飛行員潛質測驗」、「團體互動面試」及「個人專業面試」，終於本月初正式簽約成為星宇航空培訓飛航員。

首批培訓飛航員預定於明年3月出發至美國鳳凰城，進行1年的飛航訓練以取得商用飛行執照（CPL），課程包含航機及儀器的實務操作，及專業學科如航空法、氣象學及導航學…等，返台後再完成為期半年的機型轉換訓練，完訓並通過航路考驗後，即可正式簽約成為星宇航空副機師。

星宇航空第二梯培訓飛航員篩選及甄試作業，將在明年1月中展開，預計再挑選出20名優秀的應試者，計畫於明年9月送往美國培訓，學員國外受訓期間之學雜、食宿及保險費用皆由公司負擔。凡具中華民國國籍、大專以上學歷(應屆畢業生或役男亦可)，並擁有合格之英文檢定證明，請把握時間上星宇航空網站（https://www.starlux-airlines.com），申請加入培訓計畫，實現飛行夢想！

星宇航空規劃於明年底開始引進10架A321neo，2021年底陸續引進5架A350-900及12架A350-1000，其中A321neo及A350-1000皆為國內首次導入之最新機型，歡迎擁有機師夢的人才踴躍加入星宇航空培訓飛航員計畫。

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