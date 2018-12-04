鄧振中：新南向到目前為止 有相當的進展

2018年12月04日 14:50 中時 季節

負責領軍行政院新南向政策工作的行政院政務委員兼經貿談判辦公室總代表鄧振中，於4日出席行政院經貿談判辦公室主辦的「新南向.新映象」短片拍攝徵選頒獎典禮，宣稱新南向政策工作到目前為止，有相當的進展，可看到台灣軟實力的發揮。

開場表演後，主持人請鄧振中致詞，鄧振中手持一張談話參考上台，表示今天貴賓太多所以他要念稿子，接著他一個個講出在場貴賓的名字後，表示恭喜獲獎的團隊，也謝謝公視這幾個月積極承辦這個案子，邀請評審並進行初審複審，並謝謝大家熱心參與，所以今天有這成果，要謝的人太多，對整個過程謝謝公視，佩服主持人國語說得好(主持人是越南人)。

鄧振中指出，新南向政策推動兩年多成果逐漸出現，今天就是具體的呈現。整個短片的拍攝活動，構想是為了鼓勵大家用影音方式，促進整個社會對新南向夥伴國家的認識了解。而整個新南向工作到現在為止，充分運用台灣的軟實力，包括醫療衛生、教育、農業等，都有相當進展。只要從報紙和周遭生活環境，就可感受台灣軟實力的發揮。藉由這些軟實力交了很多朋友。政府各單位都會繼續改善跟這些國家的關係，得獎影片會放在行政院網站和youtube上，希望能讓台灣和外國各界知道他們在新南向工作上的努力。

(中時 )