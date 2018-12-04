登月有望？美繞月太空站計畫 日也想參一腳

2018年12月04日 14:48 中時電子報 馮英志

日媒報導，日本政府宇宙政策委員會3日通過了《宇宙基本計畫》進度表修訂案，其中寫入了日本擬參加美國力爭於2020年代中期建成的「繞月新國際太空站」計畫，最快將於年內在閣僚組成的宇宙開發戰略總部正式決定。

日本無人貨運飛船「鸛」向國際太空站運送物資。

根據騰訊網11月28日報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）在去年發表建設月球基地的構想。由於國際宇宙空間站（ISS）將在2024年退役，月球太空站即將成為代替現有太空站，所以多個國家提出了希望參與月球基地專案的要求。此外，月球基地還將作為載人探測火星飛行的中轉基地使用。

根據日本共同社4日報導，自日本無人貨運飛船「鸛」向國際太空站運送物資後，正研究開發更遠的運輸技術。日本曾於去年表示「考慮參加」美國國際合作建設的「繞月新國際太空站」計畫，而現今日本政府在《宇宙基本計畫》中則正式寫入有意參加該美國建立新太空站計畫，並將與預計參加的各國就分擔技術及費用等啟動協調。

報導指出，新太空站將作為月球探測基地，預定將4名太空人送至太空站停留10至30天，而該計畫中也力爭取日本太空員參與建設及實現停留，若爭取成功，將是日本首次實現載人登月計畫。

(中時電子報)