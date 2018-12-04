影》精障女激動揮舞鐮刀 年輕員警遭砍刀刀見骨

2018年12月04日 15:01 中時 謝瓊雲

彰化縣警察局長林順家(左)獲悉後隨即到醫院探視、關心員警傷勢，副院長周志中(中)說明急救處理情形。(謝瓊雲翻攝)

員警鎖皓恒遭精障女子持鐮刀砍殺，手臂脖子慘遭割傷，右手臂2處傷勢皮開肉綻，幾乎深可見骨。(謝瓊雲翻攝)

32歲彰化縣和美分局警員鎖皓恒3日中午執勤時，慘遭患有思覺失調癥的中年女子持鐮刀揮舞砍殺，畫傷右手臂和脖子，手臂當場皮開肉綻、血流如柱，所幸送醫後無礙，彰化縣警察局長林順家下午的2點多隨即前往醫院探視，並致贈慰問金幫他壓壓驚。

警方指出，昨天下午1時許，勤務中心通報有名43歲蔡女情緒失控、需警方協助強制就醫，和美派出所巡邏警員邱莨懿、林鈺壹消防單位人員趕抵現場，只見蔡女手持鐮刀，不斷叫囂、不願配合送醫，員警鎖皓恒不久後也到場支援。

員警手持警用長盾牌及辣椒噴霧劑戒備，6名員警在壓制蔡女準備奪刀之際，鎖姓員警閃避不及突遭蔡女割傷右手臂2處、左手手臂1刀、脖子1刀，其中右手臂2處肌肉遭削掉，深可見骨，令人怵目驚心；原本要載女子就醫的救護車緊急先將鎖員送往醫院急救、止血包紮，其他員警則趕緊一擁而上奪下鐮刀，將她壓制就醫。

警方表示，蔡女過去有就醫治療紀錄，但不是衛生局列管個案，過去不曾接獲通報有異狀，3日中午衛生所人員通報警方陪同，表示要與蔡女家屬安排將蔡女入院強制就醫，到場警方發現她情緒激動揮舞鐮刀叫囂、不肯配合，立即同仁支援。

警方報請彰化地檢署檢察官後，依檢方指示將蔡女送醫，未依現行犯逮捕，案件等蔡女治療後情緒平穩再進行偵辦。彰化縣警局長林順家獲悉隨即也趕到彰基急診室關心員警傷勢。

(中時 )