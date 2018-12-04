稅務局限量月曆竹市13處美景風情畫

2018年12月04日 15:45 中時 陳育賢

新竹市稅務局限量稅務月曆2019年版以「竹市13大美景」為主題，並用浪漫筆法水彩呈現魚鱗天梯、賞蟹步道等超夯景點樣貌。（陳育賢攝）

每年都大受歡迎的新竹市稅務局限量稅務月曆2019年版近日出爐，稅務局此次以「竹市13大美景」為主題，用浪漫筆法水彩呈現魚鱗天梯、賞蟹步道等超夯景點樣貌，讓民眾1次擁有代表竹市景點的風情畫，5日起只要憑11、12月發票就能至稅務局1樓便民服務中心兌換月曆及農民曆。

稅務局長范春鑾表示，2019新年度月曆是以新竹市的浪漫幸福美景為主題，透過輕柔的水彩畫風，將新竹市各大景點的美展顯露無遺，希望讓市民朋友每個月翻開新月分時都是1個驚喜與期待。

范春鑾說，竹市稅務月曆近幾年都特別選用新竹市這幾年廣受好評的建設成果做為年度主題，今年是透過水彩畫的方式呈現出不同於照片的情境。

此次的封面是最具代表性的東門城，展現竹市古蹟之美，12個月分則一一網羅近年大變身的新竹火車站、幸福廣場、隆恩圳、親子沙灘、魚鱗天梯、香山親子館與賞蟹步道等，最重要的是脫務月曆是免費贈送，民眾只要帶著發票就可免費把竹市美景帶回家。

而除了景點介紹外，此次也同時編製實用的稅務訊息，包括稅務網路申辦、優惠稅率申請、納稅者權利保護及各稅開徵期間等訊息，提醒民眾即時掌握申請時間，維護自身權益。

自12月5日起，民眾只要利用載具含（手機條碼、悠遊卡、icash、一卡通等）捐贈2018年11月雲端發票5張或12月2張（每張發票金額10元以上），或是紙本統一發票10張或3張，於平日上午9時至12時及下午1時至4時到稅務局1樓便民服務中心，即可兌換月曆或農民曆1本，所捐贈的發票將全數捐給竹市社會福利機構。

(中時 )