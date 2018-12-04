自助旅行找代訂消費爭議多 無法退訂、退款為大宗

2018年12月04日 16:06 中時 王思慧

許多人選擇在年底出國自助旅行，並找旅行社代訂機票、住宿和門票等，卻因無法退款、退訂等收費問題，引發消費爭議。行政院消保處表示，近2年來消費者與旅行社之間衍生的消費爭議漸增，每年約有60件，提醒民眾應多方比較，並注意手續費怎麼收、能否退訂改期、票券使用方法等資訊，以免影響旅遊興致。

消保處表示，去年國人出國多達1565萬人次，不少人選擇自行向旅行社訂購機票、飯店、交通、門票、租車服務。根據統計，向旅行社購買「機加酒」行程或委託旅行社代辦出國事項，比例占4成，高於團體旅遊的3成，顯見旅客習慣透過旅行社處理旅宿相關服務，已是相當盛行的消費模式。

根據消保處統計，近2年消費者與旅行社因代辦而衍生消費爭議，年約60件上下，又以代訂機票、飯店為大宗；有的是旅客因故取消行程，但機票無法退票、飯店是「保證住房」房型，也無法取消或改期；也有的旅客退訂後，旅行社不退費或扣留款項，要求日後抵用。

消保處參議王淑慧指出，部分旅行社遭質疑手續費過高，甚至在預訂後還額外加收費用；其他還包括個人資料有誤、未留充分轉機時間、預定失敗等，提醒消費者透過旅行社代訂旅宿時應多比較，並注意手續費、退訂、使用方法等相關限制，以免發生消費爭議。

消保處表示，國內現行僅針對團體與自由行，訂定國外旅遊定型化契約化應記載及不得記載事項、個別旅遊定型化契約範本。若僅透過旅行社代訂機票、住宿與相關服務，目前無相關規範，須依消保法以爭議機制處理。

為確保消費者權益，消保處已函請交通部觀光局督促各旅行商業同業公會轉知所屬旅行社，銷售客票或服務時應合理收費，並確保消費資訊充分揭露。

消保處也提醒，若僅透過旅行社代訂「機加酒」或票券，而未由旅行社安排行程，將不屬於「旅行業責任保險」的保障範圍，消費者應斟酌自身需要投保的旅遊平安保險或海外醫療保險，以增加旅遊安全保障。

(中時 )