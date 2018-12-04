張紫妍陪睡自殺被吃案主因曝光？爆檢察院高官涉案

2018年12月04日 15:04 中時電子報 蔡曉婷

演出韓版《流星花園》的女星張紫妍2009年因不堪遭逼迫陪睡、陪酒等潛規則自殺身亡，得年29歲，先前「MeToo」風氣竄起，使張紫妍案得以重審。近日韓國媒體報導，張紫妍某次參加酒會遭性騷擾，座上賓疑有檢察院、法務部兩名高官，遭推測可能是因這兩人，才使當年調查不了了之，險遭吃案。

張紫妍9年前自殺身亡，並留下遺書與花名冊控訴生前遭不人道的潛規則虐待，今年8月有證人爆料，壓垮張紫妍的最後一根稻草是被逼迫去做結紮手術，且遭灌毒或興奮劑，導致她「三門齊開」，事後常因下體疼痛到無法走路。

先前傳出，與張紫妍案有關的涉案者大多為政商名流與媒體，樂天集團前後任會長、《朝鮮日報》記者等都被點名。據《MBC》報導，檢察院最近傳喚相關人士時，推測張紫妍某次出席的酒會上，檢察總長權在珍、法務部某張姓高層都在場，質疑是因這二人，才使張紫妍案先前被草草結案，而檢察院之後會將再傳喚這二人。

而證人尹姓演員最近出庭張紫妍案，她在庭上透過律師指《朝鮮日報》前記者趙某確實曾性騷擾張紫妍，供稱當天第一次見到趙某，也還原了所有眼見經過，批評趙某事後毫無悔意，盼法院能讓對方早日獲得該有的懲罰，使真相早日水落石出。

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(中時電子報)