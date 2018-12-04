北市立委補選人選大爆炸 何志偉：最大競爭對手是自己

2018年12月04日 15:19 中時 林縉明 、 張鎧乙

民進黨市議員何志偉（中）4日在士林、大同區半數里長的勸進聲中，宣布投入北市立委補選。（張鎧乙攝）

台北市議員何志偉今天下午舉行造勢大會，正式宣布參選士林大同區立委補選。（林縉明攝）

民進黨台北市議員何志偉今天下午正式宣布投入士林大同區立委補選，何志偉指出，過去8年時間努力推動各項建設福利，士林大同要前進，關鍵在於新經濟。這次立委補選以拚建設、拚樂業、拚安居作為主軸，希望在民進黨最艱困的時候保住重要一席。面對表態參選人數呈現大爆炸，何志偉有信心表示，最大的競爭對手是自己。

何志偉今天下午在葫蘆堵海光宮前廣場舉辦參選造勢大會，超過30位選區里長及里長當選人現身力挺，同時也吸引百餘名支持者到場聲援，何志偉當場宣布參選士林大同區議員補選，何志瑋細數過去8年擔任議員政績，包括爭取建設Ubike、泡腳池、學校耐震補強等，「在市民朋友支持下我們一起做到了」。

面對此次立委補選，何志偉表示，這次主軸就是希望能夠選出位地方發聲的立委，讓民眾看到台灣未來的發展，他認為，士林大同要前進，拚新經濟是關鍵，同時兼顧地方建設推動、建立完善托育、托老制度，並爭取更多補助鼓勵年輕人創業，讓民眾有感。

黨內傳出多人表態爭取立委補選，何志偉認為，民進黨在最艱困的時候，任何人願意出來承擔責任，給予最大祝福；針對民進黨多位議員連署支持顏若芳，何志偉說，今天下午會到黨中央協調，不論未來誰出線，都應該團結一起保住關鍵的一席。

此外，傳出民進黨有意與市長柯文哲合作，且柯陣營動作頻頻，除觀傳局長陳思宇被點名是可能人選，柯幕僚「學姊」黃瀞瑩、市府發言人劉奕霆也遷戶籍到該選區。何志偉表示，每一個人都是合作的關鍵人物，相信提名小組的智慧，在市政的運作上面，每一位優秀的參選人都可以是最美好的橋樑。

面對表態參選人數呈現大爆炸，何志偉有信心表示，最大的競爭對手是自己，對於優秀的年輕人願意投入補選給予祝福；何志偉強調，他是準備最久且主動不連任的議員，過去政見也一一實現，這就是他的履歷表，相信提名小組及選民的智慧。

(中時 )