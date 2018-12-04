影》進球太爽衝到球場中央 利物浦教頭將受罰

2018年12月04日 15:20 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

英超「紅軍」利物浦上周日在同城德比中，於補時第6分鐘戲劇化攻入致勝球，以1比0氣走死對頭艾佛頓。結果紅軍教頭柯洛普（Jurgen Klopp）太興奮，當下一路狂奔到球場中圈，擁抱門將阿利森（Alisson），將被英足總處分。

英足總3日表示，柯洛普因為行為不當面臨處分，當事人至當地時間6日晚間6時之前都可以提出申訴。柯洛普則是在賽後記者會的時候，就為自己太興奮的慶祝動作公開道歉。

柯洛普（左）在進球後興奮狂奔到場內，艾佛頓球員就在旁邊。（路透）

利物浦氣走艾佛頓，總教練柯洛普衝到場內慶祝。（臉書嵌入）

「那不是我的計畫，」柯洛普說：「我沒有想要跑去找阿利森，但就是控制不住。這樣子不OK，但事情就是發生了，更重要的是發生在比賽的第95分鐘。」

柯洛普難逃處分，不過他道歉了，就連艾佛頓教頭席爾瓦（Marco Silva）都說，如果換成是艾佛頓在那種情況下進球，他可能也會有同樣的舉動。不過柯洛普說，他賽後立刻就向席爾瓦（Marco Silva）道歉，對方卻說沒有，成了羅生門。

「沒有，他沒有向我道歉，」席爾瓦賽後表示，「你們記者都來問我，但老實說，真的沒有這件事。」

利物浦vs.艾佛頓被稱作「默西賽德德比」（利物浦市位於英國默西賽德），也是英國足球著名的同城大戰之一。此役在紅軍主場安菲爾德進行，也發生艾佛頓客隊球迷把煙火丟進球場的狀況，當地警方正在調查中。

(中時電子報)