勞團要求歸還七天假 政院：現無恢復的必要

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民進黨九合一敗選還未止血，勞團今天前往內政部大門抗議，要求蔡政府歸還勞工七天假，由於不滿接見官員無法提出具體承諾，一行人又轉往行政院抗議，勞團高喊全面檢討，還我七天假，並揚言如果民進黨背棄勞工，2020就要讓民進黨全面下架。但政院也強勢回應，已廢除的七天國定假日，現無恢復必要。

抗議的新北市產業總工會理事長洪清福說，去年《勞基法》修法未見民進黨照顧勞工，反而偏離勞工愈走愈遠，才會造成九合一選舉大敗，如果民進黨不想再大敗下去，就應該先還七天假。

桃園市產業總工會祕書長葉瑾瑜民進黨若要檢討反省，就應該立即回頭是岸，不是繼續背棄勞工，如果不給實質回應，2020年的選舉還是會一敗再敗。

高雄市石化業產業總工會理事長何政家表示，小英總統在2016選前政見就是還給勞工七天假，但執政後民進黨回頭一刀，立馬砍了七天國家假日，讓勞工非常不平衡，民進黨因為選舉大潰敗要重新省思七天假的問題，如果民進黨政府沒有辦法還給勞工七天假，2020年就讓民進黨全面下架。

勞團大陣仗前往內政部抗議，要求蔡政府還給勞工七天假，但出面接見的內政部代表沒有辦法提出具體承諾，只說有關勞工休假日數調整，涉及勞動政策，如果勞動部認為於現行紀念日及節日放假日以外，有研議修正勞動基準法增加勞工休假日的需要，內政部原則予以尊重，未來若有徵詢，內政部也會配合研議。

由於不滿內政部答覆，一行人隨即轉往行政院抗議，但政院接見人員也僅表達會向上反映相關意見，勞團表示，將在一周後回到行政院，屆時行政院要不要還給勞工七天假必需表態，勞團離開後；政院發言人Kolas Yotaka隨即表示，國定紀念日的七天假已於「勞動基準法」第一階段修法時廢除，確立週休二日的明確法源，使全國勞工與公務人員國定假日一致。目前並沒有恢復七天假的必要。

Kolas說，為落實勞工週休二日，讓勞工與公務人員休假一致，以解決例如：928教師節，有教師不放假、而勞工卻放假的問題等。所以在勞基法第一階段修法時，基於多增加勞工全年週休假日的前提，廢除國定紀念日七天假，因此現階段沒有重新討論恢復七天假的必要。

(中時 )

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