MLB》連兩年飲恨 道奇仍不放棄羅伯茲

道奇隊總教練羅伯茲。（美聯社資料照）

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中時電子報

連續兩年闖進世界大賽都兵敗，道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)非但沒被炒，而且還獲得續約4年，怎會有這麼好的事？事實上道奇球團也是花了1個月才談妥，他們試圖留住包含左投柯蕭(Clayton Kershaw)在內的大部分成員。

當然羅伯茲是很有本事的，他獲選過國聯年度最佳教練，也受到大部分球員的喜愛，但是有些球迷無法接受道奇球團的「寬宏大量」。他們例行賽跟洛磯纏鬥到最後一刻，搞到要打第163場，國聯冠軍戰又差點被釀酒人扳倒。世界大賽碰到紅襪時毫無招架之力，連總統川普(Donald Trump)都插嘴質疑羅伯茲的調度。

羅伯茲的合約持續到2022年，甚至有敵隊巨人的球迷歡呼：「謝謝道奇多給我們4年時間發展。」這也是因為羅伯茲的球員生涯就是在巨人結束(打得很爛, 被釋出)，巨人球迷始終對他有意見。

無論如何，道奇新球場特別大，今年是票房最好的球隊，連續打進世界大賽賺了不少錢，加上尋找替代人選也不容易。羅伯茲近3季的表現至少已經超過了前任的麥汀利(Don Mattingly, 現馬林魚總教練)，因此道奇球團宣稱：「留下羅伯茲一直是我們首要的目標。」並且向球迷保證明年一定要抱回世界大賽冠軍。

(中時電子報)

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