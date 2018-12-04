UBA》球隊傷兵多 高師大教頭自嘲：「又老又窮又傷」

2018年12月04日 15:45 中時電子報 陳筱琳 ／高雄報導 ／高雄報導

上季UBA第四名高雄師範大學，今年球季面臨傷兵困擾，已經有三人受傷開刀，昨天新學年預賽首戰又傷了後衛黃彥博，加上校史已經有50年，總教練徐耀輝開玩笑說：「球隊現在是又老又窮又傷，十分困頓啊！」

高師大昨天不敵UBA公開男一級新兵政大男籃隊，今天以71：66擊退中州科大討回一勝，兩場比賽都是在領先情況下打得有點跌跌撞撞，徐耀輝表示：「這很正常！球員經驗不夠，這階段比賽就有想到面對政大和地主義守大學都很不好打，不過預賽另一組的8隊變數更多，所以我希望這階段至少能打下5勝。」

徐耀輝透露，球隊大一前鋒劉本善練球時十字韌帶撕裂，預計12月開刀，軟骨受傷的中鋒廖景泰也是預計12月要動刀，中鋒曹立中則是已經開完十字韌帶手術，下階段比賽應該可以歸隊，「但很不幸的，昨天比賽黃彥博也右手受傷，在他母親安排下昨晚到林口長庚動手術，目前住院當中。」

高師大李家耀因為球隊傷兵多，要準備好「兼差」扛大前鋒。(大專體總提供)

鋒線球員接連掛傷號，讓原本扛小前鋒的李家耀，必須要幫忙擔任大前鋒角色，談到球隊這兩場比賽都打得相當辛苦，他苦笑說：「人手不太齊全，打到後面真的都沒力了。不過球隊士氣不會因接連有人受傷低迷，比賽還是要打，只能夾縫中求生存！」

高師大本戰有三名球員得分雙位數，羅振峰貢獻16分，林子偉和莊博強各贊助12分，莊博強這兩戰得分都上雙，狀況不錯。

(中時電子報)