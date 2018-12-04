貴婦奈奈神隱尪診所倒閉 她妙解「網紅人生都是假？」

2018年12月04日 15:46 中時電子報 蔡曉婷

廣告小妹回應網友。（圖／翻攝自凡槿（廣告小妹）臉書）

在臉書擁有30萬粉絲的部落客「貴婦奈奈」，日前驚傳老公黃博健所開醫美診所疑似倒閉，貴婦奈奈也發聲明證實財務出狀況，但絕對沒捲款。另一名部落客「廣告小妹」先前便爆料知道一些內情，今(4日)稍早則回應網友問：「網紅表現出的人生是不是都是假的？」，廣告小妹有感而發說，這一切要看每個人對於「美好」的定義。

貴婦奈奈的新聞爆發後，廣告小妹早先便吐露，自己約在2年半前陸續接獲一些爆料，對此事不太意外。今她再分享，最近收到網友問她：「網紅表現出來的人生，是不是都是虛假的？」她明白大家是對新聞事件有感，也強調許多網紅應該不是故意要過著假面人生，只是喜歡展現好的一面給別人看，然「美好」為何就因人而異了。

廣告小妹說，有些人覺得夫妻放閃才是美好，而她卻覺得婚姻是相愛相殺、如兄如父，「她們提倡婚姻要相愛，我卻呼籲婚姻不需相愛但需相知」，「這是個人追求不同，不是是非題」，網紅們或許呈現出的不是真實人生，而是內心深層想追求的特質，「有人不是貴婦但她想當貴婦，有人婚姻不幸福但她想幸福」。

廣告小妹最後表示，沒必要為此全盤否定所謂的網紅，也不用太相信她們的發言，總之，過好自己人生最重要，網友則回：「臉書本來就是一個形象的概念，把臉書當作某個人的真實人生，這就太天真了」、「看見跟看懂是兩回事」、「腦子是爹娘生的標配，記得要使用」。

(中時電子報)