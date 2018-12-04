文化獎3得主 北市府量身打造推廣活動

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第二十二屆台北市文化獎昨（4）日在中山堂光復廳舉行頒獎典禮，由集作家、畫家、紀錄片導演於一身的全方位創作者雷驤、京劇名伶朱安麗與台新銀行文化藝術基金會獲獎。今年台北文化獎獎勵重點為「積極落實藝文推廣，文化局表示，將為3位得主量身打造推廣活動，讓更多民眾親炙3位得主的風範與他們長期對台灣文化的傳承與貢獻。

今年3場向得主致意的橋段邀請到台新藝術獎得主布拉瑞揚舞團、雷驤女兒雷光夏，與朱安麗所屬之國光劇團帶來別具意義演出，彰顯得主在文化推廣的成果。首先，由第16屆台新藝術獎得主且享譽國際的布拉瑞揚舞團帶來全新創作演出-〈路吶〉，此為布拉瑞揚帶著舞者前往南投羅娜部落學習山林生活，透過世界文化遺產的祈禱小米豐收歌(Pasibutbut)，呈現舞蹈與樂音交織的演出，讓觀眾感受舞作中聲音與身體發展的關係，呈現得主不斷創新的豐沛生命力。

第二段演出則是由雷驤的女兒，音樂藝術家雷光夏帶來〈黑暗之光〉，從小受到父親薰陶的她，回憶童年時，擔任小鎮小學老師的父親帶著她穿越小鎮街道、防風林，漫步至海邊聽海的聲音的情形，以此創作〈黑暗之光〉獻給父親，也獻給屬於每個人創作、生命的原初。

最後，由將京劇傳統注入當代意識，以「現代化」與「文學化」為創作原則的國光劇團帶來《春草闖堂》選段〈行路〉演出。《春草闖堂》號稱「天下第一喜劇」，朱安麗曾以演劇中靈魂人物「春草」一角風靡戲曲舞台，此次演出特別邀請朱安麗傳授心法的新生代演員擔綱演出，運用京劇紮實演出技法，演出抬轎的虛實橋段，彰顯得主薪火相傳的無私奉獻。

台北市長柯文哲昨也出席頒獎典禮，柯文哲説，台北文化獎已經有22年，歷年來產生66位得主，「台新藝術獎」是台灣最重要的視覺藝術獎，也是台灣藝術跟國際對接的平台；雷驤先生則是紀錄片導演，一人身兼數個職位，他對美學的推崇，是台灣美學知識的瑰寶；朱安麗女士身為台灣的京崑名伶，對文化的傳承有重要地位，3位不只在各專業領域有所貢獻，也對台北文化影響良多。

(中時 )

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