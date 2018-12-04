桃市客家局編預算考察大陸茶園、澳洲划龍舟 遭批錢太多？

國民黨市議員梁為超（左）與民進黨市議員范綱祥（右）在中場休息時間因為客家事務局預算遭擱置問題，爭鋒相對。（甘嘉雯攝）

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看到藍綠議員因為預算爭吵，客家事務局長何明光在休息時間，也戰戰兢兢。（甘嘉雯攝）
客家事務局預算有85％遭擱置。（甘嘉雯攝）

桃園市客家事務局總預算11.76億，2小時竟遭擱置達近9.53億元，比例高達85％，鮮少發脾氣的民進黨市議員范綱祥認為，局長都換人但預算審查仍慘不忍睹；另外，客家局明年度有編預算要去澳洲考察划龍舟，還要去大陸考察茶園，遭市議員詹江村批，錢太多？豈不是就像搭飛機去美國買MIT的東西。

「我沒有刁難調資料」，客家事務局長何明光抵擋不住國民黨議員的聯手擱置預算，面色凝重，其中「茶葉故事園區」獲中央前瞻計畫補助8億元全遭擱置，國民黨議員梁為超希望提供更詳細的資料再審；舒翠玲說，早在前一個月就要求提供資料，但都沒有下文，「局長也換人，怎預算還是這樣？」

主席陳瑛裁定休息10分鐘協商，民進黨議員當場和國民黨議員吵成一團，范綱祥說，他從沒對預算擱置發過脾氣，國民黨杯葛客家局預算太超過，但梁為超認為，除中央補助這8億元外，僅2000萬是市府的預算，要大家看清楚。

無黨籍議員李雲強認為藍營議員無理取鬧，氣得一直拍桌子，民進黨議員呂林小鳳也拿起桌上名牌敲打桌面，復會後藍營議員又要求擱置客語多元化教材預算400萬元。

(中時 )

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