板橋之旅玩古今！林家花園品建築、435藝文特區飆創意

2018年12月04日 15:55 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

叮叮噹！鈴聲多響亮，耶誕節快到了！近來很多人都來到位於板橋的新北市政府大玩「歡樂耶誕城」，其實板橋的白天也很好玩！可晚上賞燈海，白天走訪古蹟，或逛逛時下最夯甜點店，宜古宜今，晚上再於當地特色旅館入宿，細細品嚐板橋地區豐富的文化底蘊。

板橋古城散策。（照片由部落客小不點授權）

板橋有幾處古蹟，還能嗅出板橋昔日的繁榮，像是俗稱「林家花園」的林本源園邸，是目前台灣僅存最完整的園林建築，穿梭仿蘇州留園設計的小橋、流水、亭榭間，仍能讓人感受到富豪之家的雍容典雅，也能從中發現許多中國建築巧思：「蝙蝠」代表「福」、「花瓶」代表「平安」、「石榴」表「多子多孫」、一個瓶子（罐子）配上一朵青蓮花，寓意為「為官清貧」

板橋435藝文特區。（本照片由部落客小不點授權）

板橋最熱門的親子遊樂地點，第一名就是板橋435藝文特區！這裡除了有寬廣的草地能讓小朋友跑跑跳跳外，入口處仿中正紀念堂的巴洛克建築，是網美跟婚紗業者們最愛拍照取景的地方，前方則是小孩最愛消磨時間的大沙坑。此外，這裡還有展示濕地生態的「溼地故事館」，收藏古今中外近三千餘件珍稀玩具，備有數百種童玩、益智、廟會遊戲區的「台灣玩具博物館」。是一處能感受藝術、體驗藝術，讓藝術與生活結合，充分展現寓教於樂的公共空間。

觀光旅遊，當然少不了美食相伴！位於林家花園附近、慈惠宮旁的黃石市場，不但是當地民眾白天購買蔬果肉類的傳統市場，更是處美食寶地：王家肉羹、阿海閹雞、風權號牛肉、老曹餛飩，全都是知名的老字號。

入夜後，則有「饕客天堂」美名的湳雅夜市接手，像是奶瓶爆米花、麻油雞麵線、水煎包、煉乳銀絲卷、鮮蚵料理、螃蟹熱炒、臭豆腐火鍋、藥燉土虱等，美食眾多，讓人目不暇給。

(中時電子報)