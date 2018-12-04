「不匯錢會被關」 七旬老婦百萬老本差點不保

2018年12月04日 16:09 中時 徐養齡

保七警員察覺詐騙始末，苦勸險些要換款的陳姓婦人。（徐養齡翻攝）

陳婦填到一半的匯款單。（徐養齡翻攝）

新竹市70歲陳姓老婦上月遭詐騙集團電話洗腦，騙稱其健保卡及帳戶遭盜用，帳戶需解除定存交由「檢察官」監管，否則會被關，陳婦信以為真，前往銀行辦理轉帳時被機警行員及保七員警攔下，一番苦勸才保住陳婦血汗老本。

警方調查，陳婦接到自稱檢察官的詐騙集團來電，對方言詞鑿鑿聲稱她的銀行帳戶及健保卡遭盜用，並涉及刑案、洗錢，要求陳婦立即到銀行解除帳戶定存，並將存款交給檢察官保管。

陳婦起初半信半疑，但詐騙集團語氣強硬恫稱「不匯過來會被關喔！」陳婦心生畏懼，不敢不從，上月29日依對方指示到台銀新竹分行辦理解約提款轉帳到郵局，由於不熟悉程序，拜託行員蔡幸真填單時，被蔡看出可疑跡象。

陳婦推稱要轉帳到郵局是因為方便提款，絕對沒有問題，蔡幸真仍覺得可疑，認為陳婦是該行老客戶，與部分行員認識許久，斷不可能因為領錢方便就轉帳到郵局，因此通知保七員警前來了解，並請陳婦暫緩填單。

經保七員警曾仁國、陳偉、蕭正功、張世欣、呂切克與台銀行員的不斷關心詢問下，陳婦才輾轉說出要匯出的200萬，是要交給檢察官，由於擔心遭管收，因此要將錢轉到詐騙集團指定的郵局帳戶。

警方與行員一眼識破是詐騙老梗，再三勸說陳婦不能輕信，成功為陳婦攔阻這場假檢察官騙局，相關資料交由轄區市警第二分局東門派出所持續追查。

(中時 )