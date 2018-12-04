節慶喜洋洋 中州餐廚耶誕大餐烘焙展示獲金牌

2018年12月04日 16:10 中時 謝瓊雲

中州科大餐廚系陳德勝老師(中)指導學生參加各項比賽，都獲得相當亮眼的成績。（謝瓊雲攝）

李佳家同學(左)、高美英同學(右)以「原住民很忙」勇奪藝術麵包靜態展示組金牌獎。（謝瓊雲攝）

榮獲藝術麵包展示組金牌獎的作品，呈現原住民同樂過節的歡樂氣氛。（謝瓊雲攝）

王懷慶同學(左)、江柏曜同學(右)以「金豬報喜迎聖誕」作品榮獲銀牌獎。（謝瓊雲攝）

中州科技大學餐飲廚藝系學生李佳家、高美英，參加全國性耶誕節靜態展示交流賽，以「原住民很忙」勇奪藝術麵包靜態展示組金牌，王懷慶、江柏曜兩人則以「金豬報喜迎聖誕」榮獲銀牌。另外，指導老師、名廚陳德勝前往苗栗市參加「2018貓裏紅茶餐創意料理競賽」亦榮獲季軍，師生出賽連戰皆捷，傳為佳話。

陳德勝表示，全國耶誕節靜態展示交流賽由南開科大舉辦，共有高中職及大專院校30多隊參賽，因應耶誕佳節腳步將至，舉辦「靜態展示交流賽」，包括：烘焙工藝、蔬果雕刻、聖誕套餐、盤飾點心等多項競賽項目，各隊伍皆卯足勁、展現廚藝，以在地農特產品入菜，發揮在地特色，更幫助行銷在地農產品。

金牌獎得主高美英說，台灣原住民大多信仰基督教，從耶誕精神傳達幸福、「愛」與「付出」的概念發想，這次作品透過原住民特色風格，創造節慶歡樂氣氛；搭檔李佳家說，透過比賽鍛鍊、增加抗壓性，學習更快適應各種競賽的規定，努力準備，去模擬、操盤、演練，尤其感謝學校師長、學長的指導，嚴格執行培訓計畫，照表操課，才能有這麼好成績。

王懷慶表示，「金豬報喜迎耶誕」是以應景的耶誕樹、馴鹿、耶誕老公公，搭配拿著金元寶的金豬，營造耶誕節的風格、氣氛；江柏曜表示，首次參賽相當緊張，組裝過程中、心情忐忑不安，深怕稍有閃失，還好想起學長鼓勵的話「不用緊張，只要認真專心去做好」，頓時增加不少信心，果然皇天不負苦心人，拿下銀牌。

餐飲廚藝系主任鄒梅君表示，這次得獎學生，大一到大四都有，傳承意味深厚，她鼓勵學生們要多歷經賽事洗禮、磨練，才能有佳績；學生們在一次次實戰中淬練技藝，與各方好手切磋琢磨、提升眼界，才能屢屢有優異表現。

鄒梅君說，只要有心想提升廚藝，餐廚系均能提供優質環境與師資，讓學子進來學習專業知識與技能，儲備進入職場的競爭力。

(中時 )