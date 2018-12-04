節慶喜洋洋 中州餐廚耶誕大餐烘焙展示獲金牌

中州科大餐飲廚藝系學生團隊勇奪聖誕節靜態展示交流賽藝術麵包金牌及銀牌，鄒梅君系主任(右3)讚賞學生努力付出終獲佳績。（謝瓊雲攝）

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中州科大餐廚系陳德勝老師(中)指導學生參加各項比賽，都獲得相當亮眼的成績。（謝瓊雲攝）
李佳家同學(左)、高美英同學(右)以「原住民很忙」勇奪藝術麵包靜態展示組金牌獎。（謝瓊雲攝）
榮獲藝術麵包展示組金牌獎的作品，呈現原住民同樂過節的歡樂氣氛。（謝瓊雲攝）
王懷慶同學(左)、江柏曜同學(右)以「金豬報喜迎聖誕」作品榮獲銀牌獎。（謝瓊雲攝）

中州科技大學餐飲廚藝系學生李佳家、高美英，參加全國性耶誕節靜態展示交流賽，以「原住民很忙」勇奪藝術麵包靜態展示組金牌，王懷慶、江柏曜兩人則以「金豬報喜迎聖誕」榮獲銀牌。另外，指導老師、名廚陳德勝前往苗栗市參加「2018貓裏紅茶餐創意料理競賽」亦榮獲季軍，師生出賽連戰皆捷，傳為佳話。

陳德勝表示，全國耶誕節靜態展示交流賽由南開科大舉辦，共有高中職及大專院校30多隊參賽，因應耶誕佳節腳步將至，舉辦「靜態展示交流賽」，包括：烘焙工藝、蔬果雕刻、聖誕套餐、盤飾點心等多項競賽項目，各隊伍皆卯足勁、展現廚藝，以在地農特產品入菜，發揮在地特色，更幫助行銷在地農產品。

金牌獎得主高美英說，台灣原住民大多信仰基督教，從耶誕精神傳達幸福、「愛」與「付出」的概念發想，這次作品透過原住民特色風格，創造節慶歡樂氣氛；搭檔李佳家說，透過比賽鍛鍊、增加抗壓性，學習更快適應各種競賽的規定，努力準備，去模擬、操盤、演練，尤其感謝學校師長、學長的指導，嚴格執行培訓計畫，照表操課，才能有這麼好成績。

王懷慶表示，「金豬報喜迎耶誕」是以應景的耶誕樹、馴鹿、耶誕老公公，搭配拿著金元寶的金豬，營造耶誕節的風格、氣氛；江柏曜表示，首次參賽相當緊張，組裝過程中、心情忐忑不安，深怕稍有閃失，還好想起學長鼓勵的話「不用緊張，只要認真專心去做好」，頓時增加不少信心，果然皇天不負苦心人，拿下銀牌。

餐飲廚藝系主任鄒梅君表示，這次得獎學生，大一到大四都有，傳承意味深厚，她鼓勵學生們要多歷經賽事洗禮、磨練，才能有佳績；學生們在一次次實戰中淬練技藝，與各方好手切磋琢磨、提升眼界，才能屢屢有優異表現。

鄒梅君說，只要有心想提升廚藝，餐廚系均能提供優質環境與師資，讓學子進來學習專業知識與技能，儲備進入職場的競爭力。

(中時 )

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