殲20＋殲16＋殲10C跨代協同 陸混編作戰勝美

2018年12月04日 16:22 中時電子報 楊幼蘭

殲-20，殲-16與殲-10戰機混編協同作戰

殲-20，殲-16與殲-10戰機混編協同作戰

5代機、4代機，甚至3代機間的混編作戰一直是個難題，而號稱中國空軍三劍客的殲-20，殲-16與殲-10戰機近日首度同框亮相，進行跨代協同訓練，背後意義不言而喻。

大陸軍事論壇「浩漢防務」指出，縱使是美國，目前也只能在F-22，F-15與F-16之間建立單向聯繫，而F-22僅能接收資訊，無法回覆。換句話說，在F-35還未徹底融入美國空軍體系之前，中國大陸是唯一實現包括5代機在內多機型跨代協同作戰的國家。

與4代機，3代機和2代機跨代協同作戰不同，5代機因慮及隱形性能和突防，作戰必然要保持無線電靜默，以免暴露位置。這也導致長期以來，各國對5代機戰術應用的理解，都只限於F-117在波灣戰爭和科索沃戰爭的使用，在穿透敵方防禦體系的同時，也打擊敵方關鍵節點。因此，長期以來，隱形戰機和傳統戰機間的協同作戰都沒獲得較高的關注，以致F-22在設計上就放棄了與己方戰機的通訊。

在這種理念下，美國迅速和盟友聯手，研發出擁有強大感測能力和戰區協同能力的F-35戰機，並致力透過讓F-35服役，加強各機型，甚至各軍種間的通訊。

另一方面，北京也沒閒著，解放軍迅速摸清5代機在未來空戰中的定位和作用，快馬加鞭研製出態勢感知與戰區協同力近似的殲-20戰機，並迅速讓它服役，進行跨代磨合。而殲-20和殲-16在朱日和軍演期間首曝協同作戰1年後，殲-20，殲-16和殲-10C完成了3種機型間的首次跨代協同作戰。

(中時電子報)