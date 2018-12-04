中年男半夜如廁昏倒 送醫發現肺部長4.6公分腫瘤

蔡先生接受鞏固性免疫治療，腫瘤明顯縮小。鄭郁蓁攝影

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48歲的蔡先生，今年年初半夜如廁時突然昏倒，送醫意外發現肺部長了一顆直徑4.6公分的腫瘤，醫師告知已是末癌第三期末，平均存活時間不到一年，蔡先生沮喪到已打算交代遺言，所幸在放療、化療後，接續鞏固性免疫治療，肺部腫瘤一路縮小，迄今幾乎看不到腫瘤蹤影。醫師提醒，肺癌已躍居「新國病」，死亡率正在逐年增加。

台灣肺癌學會理事長陳育民指出，國內每年新增肺癌患者超過1.3萬人，去年八月開始已經是「新國病」，且逾4分之3確診時已經是第3期、第4期，無法像早期患者可透過手術達到根治。

蔡先生說，貧血送醫卻意外發現罹癌，一聽到醫師口中「末期」兩字，腫瘤已經大到無法動手術，加上查詢網路發現平均存活不到1年多，當下一心只準備賣房子，留筆錢給另一半，沒想到，同步放、化療效果不錯，肺部腫瘤從4.6變成2.4公分，醫師又協助爭取到恩慈計畫，接續鞏固性免疫治療，12次治療後，目前幾乎看不到腫瘤。

陳育民表示，第3期非小細胞癌，過去長達10年沒有任何新的治療進展，不適合手術的患者，只能同步放、化療，但往往在治療後1年左右，疾病復發，僅有1成能存活達5年。不過，隨著免疫治療的出現，陳育民說，只要能夠在同步放、化療後接續鞏固性免疫治療，能增加第3期肺癌根治疾病的機會，對病患而言是一道曙光。

陳育民表示，以今年9月世界肺癌年會公布的臨床試驗結果來看，銜接在放、化療後的鞏固性免疫治療，可降低第3期肺癌患者近5成的腫瘤復發風險；且死亡率相較於未接受鞏固性免疫治療患者亦減少3成。

台北榮民總醫院放射腫瘤科醫師陳一瑋指出，在接受免疫療法前，需要先做同步放化療，透過放射線治療可有效活化腫瘤附近的免疫細胞，再接續鞏固性免疫治療，才能將藥物功用發揮到最大值。呼籲患者不要因為害怕，就對同步放化療卻步，唯有積極配合醫囑，才能挑戰根治肺癌。

(中時 )

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