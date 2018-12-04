爬坡送藥十多年 他脫下軍服成都市關懷員

都市關懷員李成鹿（中）。（林周義攝）

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中時
林周義

長居越南的退伍軍人兼情報員，王伯伯患有肺結核，因親友在國共內戰時期死亡，對人不信任且孤僻。衛生所耗費許多心力，才找到這名失落的個案。王伯伯回台後，同是退伍軍人的李成鹿成了他的都治關懷員，每日在基隆七堵的山區間爬坡送藥，終讓他打開心房，接受治療。

57歲的李成鹿，2004年退伍後，就在社區擔任志工。經友人介紹後，加入都治關懷員的行列，為肺結核病人送藥。十幾年來，共服務超過200名個案。疾病管制署今（4日）舉行防疫績優頒獎典禮，李成鹿也到場分享防疫故事。

李成鹿的服務對象，王伯伯經歷過各種風風雨雨，1987年曾與20名軍人一同被送往越南集中營，越南統一後，於當地落地生根，娶了經營雜貨店的太太。擔任情報員的他，對人較不信任，認為把藥交到別人手中，是一件可恥的事，常因副作用拒絕服藥，李成鹿也成了挨罵對象。

為了打開王伯伯的心房，李成鹿鎖定了他在台住所附近的金紙店，與老闆娘攀談。為了維護個案隱私，李成鹿騙老闆娘說王伯伯是糖尿病患者，希望老闆娘幫忙，看到王伯伯回家就給他撥電話。日復一日的關懷，王伯伯態度轉軟，順利完成治療，無奈在回到越南一年後，肺結核復發離世。每逢清明，李成鹿都會到他墳前追念他。

疾病管制署今（4日）舉行「107年度疫再相挺防疫績優頒獎典禮」為李成鹿頒發績優個人獎。疾管署表示，擁有各個堅守崗位的公衛、醫療人員，及各地方、部會、學校、社區、NGO或業界的個人、團體的相挺，防疫政策與理想才有實現的可能。

(中時 )

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