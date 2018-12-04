7-11號召民眾認捐愛心年菜 干貝雞湯認購價549元

全國7-11門市認購愛心年菜，每份加贈珍苑精肉燥料理包。（7-11提供）

友善列印
中時
7-11愛心年菜珍苑珍品干貝燉雞湯，認購價549元。（7-11提供）

農曆年節將至，7-11今年結合超商門市預購資源，（明）12月5日起推出「把愛找回來－認捐愛心年菜」活動，與中華基督教救助協會、屏東基督教醫院、天主教中華聖母基金會，及一粒麥子社福基金會公益合作，預計募得6461份年菜幫助經濟弱勢家庭。

本次年菜特別針對長輩需求，挑選兼顧美味與營養的「珍苑珍品干貝燉雞湯」(認購價549元)。為回應民眾愛心，只要認捐一份年菜，7-11就加碼捐贈一份「珍苑精肉燥料理包」。

此外，7-11持續發起「把愛找回來」公益募款，除了行之多年的門市櫃台零錢捐、ibon機台捐款外。今年也開發出物資認捐機制，讓想認捐物資的民眾就近到門市，就能付出愛心。

基督教救助協會秘書長夏忠堅指出，據今年7月財政部公布去年綜所稅資料顯示，所得最高的5%，平均申報所得為468.7萬元；但最低的5%卻只有4.4萬元，貧富差距將近107倍，創歷史第二高。夏忠堅表示，今年1919食物銀行所服務的4500個受助戶中，高達7成是得不到社會救助的社福邊緣戶。他們平日因有1919食物包，還可勉強溫飽，但若想有一頓豐盛的年夜飯，則根本是奢求。鼓勵民眾發揮愛心幫助弱勢家庭有頓年夜飯。

(中時 )

爬坡送藥十多年 他脫下軍服成都… 明年第一季人力聘雇需求增逾3萬…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。