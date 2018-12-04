7-11號召民眾認捐愛心年菜 干貝雞湯認購價549元

2018年12月04日 16:23 中時 吳奕萱

7-11愛心年菜珍苑珍品干貝燉雞湯，認購價549元。（7-11提供）

農曆年節將至，7-11今年結合超商門市預購資源，（明）12月5日起推出「把愛找回來－認捐愛心年菜」活動，與中華基督教救助協會、屏東基督教醫院、天主教中華聖母基金會，及一粒麥子社福基金會公益合作，預計募得6461份年菜幫助經濟弱勢家庭。

本次年菜特別針對長輩需求，挑選兼顧美味與營養的「珍苑珍品干貝燉雞湯」(認購價549元)。為回應民眾愛心，只要認捐一份年菜，7-11就加碼捐贈一份「珍苑精肉燥料理包」。

此外，7-11持續發起「把愛找回來」公益募款，除了行之多年的門市櫃台零錢捐、ibon機台捐款外。今年也開發出物資認捐機制，讓想認捐物資的民眾就近到門市，就能付出愛心。

基督教救助協會秘書長夏忠堅指出，據今年7月財政部公布去年綜所稅資料顯示，所得最高的5%，平均申報所得為468.7萬元；但最低的5%卻只有4.4萬元，貧富差距將近107倍，創歷史第二高。夏忠堅表示，今年1919食物銀行所服務的4500個受助戶中，高達7成是得不到社會救助的社福邊緣戶。他們平日因有1919食物包，還可勉強溫飽，但若想有一頓豐盛的年夜飯，則根本是奢求。鼓勵民眾發揮愛心幫助弱勢家庭有頓年夜飯。

(中時 )