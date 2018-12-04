明年第一季人力聘雇需求增逾3萬人 創近四年同季新高

勞動部統計處長羅怡玲（左）表示，明年1月人力共淨增加3萬6653人，是近四年同季新高。（王思慧攝影）

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勞動部今（4）公布明年第一季人力聘雇需求調查結果，顯示將增加3萬6653人，是近四年來的新高，各行業中以製造業人力需求淨增加1萬72千多人較多，原因是轉單效應及寒假春節消費旺季，帶動商機。

為了解2019年1月底就業市場人力需求情形，勞動部於今年10月22日至11月9日，就員工規模30人以上事業單位辦理「107年第4次人力需求調查」，回收有效樣本計3183家。

勞動部統計處長羅怡玲表示，事業單位明年1月底較今年10月底人力需求情形，其中預計增加人力者占20.25%、需求不變71.72%、減少人力3.36%、無法預估4.68%；在需求人數方面，預計増加4萬2238人、減少5585人，共淨增加3萬6653人，是自2014年來的新高。

會增加這麼多的原因，勞動部指出，由於新興科技多元應用及機械自動化潮流，延續台灣出口動能，雖受美中貿易摩擦等因素影響致市場轉趨保守，不過轉單效應及即將進入寒假及春節消費旺季，帶動相關產業商機，事業單位仍有增僱員工需求。

羅怡玲說，增加人力原因以「需求市場擴大（含設備或部門擴充）」占36.22%較多，「退離者之補充」占35.95%次之，「長期缺工」占18.8%居第三。

(中時 )

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