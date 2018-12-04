鰲峰山鄰近將蓋殯葬園區 居民強烈反彈

鰲峰山公園的眺望台視野極佳，海線景色一覽無遺，令遊客大飽眼福。（陳淑娥攝）

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鰲峰山公園附近將興建殯葬園區，當地居民憂心後花園變色，堅決反對到底。（陳淑娥攝）

台中清水後花園傳出將蓋殯葬園區，引發居民強烈反彈，高喊鰲峰山近年來發展成親子公園，是民眾休閒的好去處，周邊公墓都已公告禁葬，開發下去等同宣判死刑，鄰近里長表示全區32里將進行連署反對到底。

如來生命事業公司傳出將在清水區吳厝里興建殯葬園區，占地13公頃，開發內容劃設殯葬建築設施區、公墓區、隔離設施區等土地使用分區，設置設施包括殯儀館、火化場、納骨堂、納骨塔等。

海風里里長黃堉睿表示，鰲峰山近年來發展成親子公園，已成為民眾休閒的好去處，不僅當地居民造訪，就連外地遊客也慕名而來，他質疑，周邊公墓都已公告禁葬，為何還要在附近興建殯葬園區？目前居民紛紛上網表達反對意見，里長也著手進行全區32里連署，堅決拒絕殯葬園區進駐。

立法院副院長蔡其昌則認為鰲峰山公園已走向休閒觀光，不宜設置殯葬業。「尊重各里辦公處意見！」清水區長張明昌指出，如來殯葬園區興建地鄰近包括海風、吳厝、楊厝及東山4個里，今年公所已行文2次要求業者依法召開說明會，居民同意才能興建。

如來生命事業公司總經理蘇清池指出，公司在20年多前即取得該土地，原本打算從事風景區等開發，因政府於1996年變更為殯葬用地，2015年劃設為殯葬專區，目前也只能興建殯葬園區，他們也很無奈。蘇清池表示，將依環評規定在上網公告20天後召開說明會，希望民眾參與說明會了解正確訊息後，彼此溝通。

(中時 )

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