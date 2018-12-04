8旬翁騎車闖紅燈 當場被撞死 波及上班途中警官

8旬翁騎車闖紅燈 當場被撞死 波及上班途中警官
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中時
巫靜婷、影音編輯／
吳姓老翁遭休旅車撞擊彈飛橫趴在車道上，胸部、肋骨多處骨折，當場失去生命跡象，經送醫急救仍無力回天。（巫靜婷翻攝）
肇事休旅車駕駛表示，因被左側A柱死角擋到視線，才沒注意到左側有機車穿越直接撞上。（巫靜婷翻攝）
吳姓老翁遭休旅車撞擊彈飛橫趴在車道上，胸部、肋骨多處骨折，當場失去生命跡象，經送醫急救仍無力回天。（巫靜婷翻攝）
目擊車禍瞬間的郭姓警官，看著前方吳姓老翁被撞彈飛，機車碎片迎面噴來，緊急煞車遭到後方煞車不及的轎車追撞，幸好駕駛均毫髮無傷。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣通霄鎮通灣里南華社區路口4日上午7時許發生1起死亡車禍，1名吳姓老翁紅燈時騎機車橫越馬路，遭綠燈直行的黑色休旅車高姓駕駛撞擊彈飛，老翁當場傷重不治，事發當時正巧1名開車上的郭姓警官目擊車禍瞬間，急踩煞車閃避卻遭後方轎車追撞，幸好駕駛均毫髮無傷。

警方初步調查，肇事雙方皆未注意車前狀況，80歲的吳姓老翁是附近社區住戶，研判是騎機車橫越馬路返家時遭到休旅車撞飛，機車遭推擠前進約80公尺才停住，吳翁則彈飛橫趴車道上，身體多處骨折，當場失去生命跡象。

32歲休旅車高姓駕駛向警方表示，準備前往上班地點，剛從路口綠燈起步，車速約保持60多公里，因被左側A柱死角擋到視線，加上陽光被樓房遮掩視線忽明忽暗，沒注意到左側有機車穿越，就直接撞上感到很冤枉。

正巧當時轄區通霄分局三組組長郭姓警官開車趕上班，途中直擊車禍發生瞬間，急踩煞車閃避迎面噴濺而來的機車碎片，結果遭到後方轎車追撞，造成2車嚴重車損，幸車上駕駛均毫髮無傷。後方追撞的陳姓女駕駛說，看到前車突然煞停，根本來不及煞車就撞上。

警方表示，肇事休旅車駕駛酒測值為零，全案依過失致死罪移送，詳細肇事原因有待進一步釐清。

(中時 )

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