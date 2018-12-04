一芳水果茶推冬季新品「大甲芋頭鮮奶」搶市

一芳水果茶冬季限定新品「大甲芋頭鮮奶系列」，12／5起於全台門市同步上市。（圖／一芳）

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一芳店員將穿戴芋頭裝化身「芋頭大使」，與民眾分享大甲芋頭鮮奶飲品。（圖／一芳）
一芳水果茶打造「週末文青攤車」，即日起，每逢週末不定期快閃現身台中市區，販售一芳特選飲品。（圖／一芳）
一芳水果茶還規劃「芋言家」籤詩集字活動。（圖／一芳）

進入冬季，連鎖飲料店陸續推出冬季限定飲品搶市！其中，一芳水果茶冬季限定新品「大甲芋頭鮮奶系列」，每杯飲品都加入將近半杯的新鮮芋泥塊，加上小農鮮奶，一口喝下滿滿芋頭香，12/5起於全台門市同步上市。

一芳表示，「大甲芋頭鮮奶」嚴選新鮮大甲芋頭，加上二砂，純手工翻攪熬煮及悶煮將近1小時才能起鍋，原料簡單自然，但做法厚工。因為堅持，才能煮出綿密又有嚼勁的芋頭；大甲芋頭不僅口感綿密，也更有芋頭香，一芳堅持使用大甲芋頭，而且，只取芋頭中段口感最佳處做為食材。

此外，一芳水果茶還規劃「芋言家」籤詩集字活動，將現代人常見的10大「症頭」，例如複製人軍團、密集恐懼症、純屬玻璃心、月光心慌症等，製作成10首解憂籤詩，以幽默詼諧的方式，為民眾「解籤」提出「良策」。

例如「密集恐懼症」，對應的解籤良策為：「把它們都看成數不完的鈔票應該就會好一些」，希望博君一笑，讓生活中的小煩惱一笑置之。

另外，新品也規劃集字優惠活動。12/5至12/31期間，購買大甲芋頭鮮奶系列新品，就可獲得「解憂籤詩」一張，籤詩集滿「芋」、「言」、「家」三個字，可兌換一芳50元飲品折價券1張。

還有台中週末限定活動。一芳水果茶首度打造「週末文青攤車」，即日起，每逢週末不定期快閃現身台中市區，販售一芳特選飲品；「大甲芋頭鮮奶」新品上市期間（12/5~12/31），一芳店員將穿戴芋頭裝化身「芋頭大使」，與民眾分享大甲芋頭鮮奶飲品。

(工商 )

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