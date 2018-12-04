誰與爭「峰」！員林內衣廠拍特賣會將登場

2018年12月04日 17:07 中時 鐘武達

員林波曼妮亞廠拍特賣會6日要開場。（鐘武達攝）

彰化縣員林市兩家知名品牌內衣「波曼妮亞」與「 曼黛瑪璉」的年度廠拍特賣會將在6日、7日先後登場，除了優惠的折扣價格讓人心動，還有好禮相送，廠家掛保證說，這是撿便宜的最佳時候。

波曼妮亞總監康孟珍表示，景氣不佳，許多女性朋友都過著「縮衣」的生活，原本汰換內衣的時間都長了，估計公司的業績為此下滑1至2成，不過，從每年特賣會吸引的人潮分析，不少消費者似乎習慣利用廠拍撿便宜「一次買個夠」。

「內在美」！波曼妮亞廠拍6日起至16日止，有上千件內衣下殺1折起，還有10元小褲、68元內衣回饋消費者。開幕當天，還邀請喜樂保育幼院的院民到場挑選適合的內衣，並由專人指導正確穿法，另外，彰化縣救國團真善美聯誼會也將舉辦關懷弱勢的愛心義賣會。

「曼黛瑪璉&瑪登瑪朵」的廠慶購物節也將自7日起至9日在員林總公司活力開跑，行銷經理陳怡璇說，今年的廠慶活動要用粉色系來攻佔少女心。

陳怡璇說，期間每天都有不同主題要讓女孩們享有特別的優惠與驚喜，6日下午試賣會「家管媽媽我最大GO」，消費4500以上加贈茶籽堂貼身衣物手洗精；7日開幕「網紅少女大爆發YA」著粉色系上傳FB/IG就贈限量PINK組合；8日「叫我女王Im shopping Queen」百元金喜包買10送3；9日「小資女孩向錢衝YES」消費滿3500元就再送500元購物金。

(中時 )