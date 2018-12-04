誰與爭「峰」！員林內衣廠拍特賣會將登場

員林曼黛瑪連廠慶購物節將在7日熱情登場。（鐘武達攝）

友善列印
中時
員林波曼妮亞廠拍特賣會6日要開場。（鐘武達攝）

彰化縣員林市兩家知名品牌內衣「波曼妮亞」與「 曼黛瑪璉」的年度廠拍特賣會將在6日、7日先後登場，除了優惠的折扣價格讓人心動，還有好禮相送，廠家掛保證說，這是撿便宜的最佳時候。

波曼妮亞總監康孟珍表示，景氣不佳，許多女性朋友都過著「縮衣」的生活，原本汰換內衣的時間都長了，估計公司的業績為此下滑1至2成，不過，從每年特賣會吸引的人潮分析，不少消費者似乎習慣利用廠拍撿便宜「一次買個夠」。

「內在美」！波曼妮亞廠拍6日起至16日止，有上千件內衣下殺1折起，還有10元小褲、68元內衣回饋消費者。開幕當天，還邀請喜樂保育幼院的院民到場挑選適合的內衣，並由專人指導正確穿法，另外，彰化縣救國團真善美聯誼會也將舉辦關懷弱勢的愛心義賣會。

「曼黛瑪璉&瑪登瑪朵」的廠慶購物節也將自7日起至9日在員林總公司活力開跑，行銷經理陳怡璇說，今年的廠慶活動要用粉色系來攻佔少女心。

陳怡璇說，期間每天都有不同主題要讓女孩們享有特別的優惠與驚喜，6日下午試賣會「家管媽媽我最大GO」，消費4500以上加贈茶籽堂貼身衣物手洗精；7日開幕「網紅少女大爆發YA」著粉色系上傳FB/IG就贈限量PINK組合；8日「叫我女王Im shopping Queen」百元金喜包買10送3；9日「小資女孩向錢衝YES」消費滿3500元就再送500元購物金。

(中時 )

一芳水果茶推冬季新品「大甲芋頭… 年度暢銷榜公布 博客來：台灣人…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。