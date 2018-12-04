年度暢銷榜公布 博客來：台灣人最愛買的書是它

2018年12月04日 17:09 中時 吳奕萱

《薩提爾的對話練習：以好奇的姿態，理解你的內在冰山，探索自己，連結他人》拿下銷售第二名，顯見民眾重視心靈溝通的趨勢上揚。（出版社提供）

出版品一直是社會趨勢與消費市場的風向指標，據「2018博客來報告」觀察，語言學習首度登上博客來年度暢銷榜TOP 1，語言、電腦、考用、專業教科書四大類書籍占比，已達全中文書20%，考用與語言更位居年度業績漲幅TOP3，加上全台新多益改制，帶動新多益年業績暴漲4成以上，增強個人就學與就業的實用書成為年輕世代的巨大潮流。《新制多益 NEW TOEIC 單字大全》，狂銷3萬本奪下年度暢銷榜TOP1。

而這兩年讀者高度關注心理勵志類主題：情緒與人際關係的斷捨離，其中以暢銷榜《可以善良，但你要有底線不當好人》一書為年度代表。而今年也有《王宏哲情緒桌遊書》，透過教養書的形式展現，讓兒童年齡層提早進入練習。

此外，純粹悲觀的唱衰，和樂觀的只要努力就能成功，已無法支應這個時代，從比爾蓋茲大力推薦的《真確》，到台灣本土出版人顏擇雅《最低的水果摘完之後》，以新視角踏實看待台灣的悶經濟現況。透過《真確》推翻過去的偏見、釐清世界真相；或是藉由《拚經濟》學習政客與財經專家慣常呼喊的專業語言，勇敢突破知識同溫層，也反映讀者渴望以客觀的事實翻轉偏誤認知，扭轉對政經環境的偏見。讓這兩本書都進入了年度趨勢議題暢銷書。經濟與趨勢主題書也在讀者的高度關注下，業績達到10%以上的成長。

張曼娟的《我輩中人》，則榮登年度暢銷TOP 9，龍應台的《天長地久：給美君的信》，同樣寫著年老父母的照護與中年的自處，引起40代的讀者關注。值得一提的是，如此坦承揭露中年情境的作品，不只吸引四五十歲讀者，同樣受到不少二、三十歲讀者青睞，中年議題不只侷限在中年世代，面對人生的失落與遺憾，也引起年輕讀者共鳴。

(中時 )