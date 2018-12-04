太空站恢復航班 聯盟號火箭順利載運3太空人

聯盟號火箭在12月3日順利升空，太空站可以恢復人員輪換。(圖/NASA)

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中時電子報

12月3日，俄羅斯的聯盟號火箭在哈薩克的沙漠裡，隨著耀眼的噴焰與怒號般的巨響中升空，成功載運3名太空人前往國際太空站，所有工作人員與數百名觀眾都振臂歡呼，大家都鬆了口氣，因為這是從10月份，聯盟號火箭20多年來的發射中止 迫使兩名太空人緊急降落以來，再一次恢復載人太空任務。

太空網(Space.com)報導，美國航太總署發言人蓋瑞．強森(Gary Johnson)也不吝惜說好話，他說：「這次發射如教科書般的標準，太空船順利進入軌道。」

這次登上太空站的3名人員，分別是俄羅斯資深太空人歐列格．柯諾內柯(Oleg Kononenko)、美國新秀太空人安妮．麥克萊恩(Anne McClain)，和加拿大的大衛聖特-雅克(David Saint-Jacques)。 其中柯諾內柯真的是老經驗了，他在太空的累積天數了超過533天。

對於太空站上的機組人員來說，這幾個月過的可真是具有挑戰性。8月底，太空站發現漏氣，組員用了膠帶與樹脂來阻漏。10月的換班又遇到聯盟號發射失敗，原本預計要回家的太空人又多待了兩個月。

這次前往太空站的3名太空人，從上至下分別是加拿大的大衛．聖特-雅克、美國的安妮．麥克萊恩、俄國的歐列格．柯諾內柯，其中以柯諾內柯最資深。(圖/NASA)

由於聯盟號火箭是目前唯一前往太空站的交通工具，要是聯盟號不能使用，在最壞的情況下，太空站可能會被迫全面撤離。所幸聯盟號的問題不大，只是一個助推火箭的脫離感應器出了故障，而不是火箭本身的問題，因此在11月份，聯盟號重新獲准發射，當時是無人飛航任務，為太空站運送必需物資，而昨天就可以執行載人任務了。

度過今年以後，明年的太空站應該會更加熱鬧，Space X的獵鷹重型火箭與波音的擎天神4型火箭都在明年會執行首次載人太空任務，屆時前往太空站的方式就不再只依賴聯盟號火箭了。

(中時電子報)

文章來源：Liftoff! Russia Launches 1st Crewed Soyuz Rocket to Space Station Since Dramatic Abort

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