姚立明稱柯不會跟「垃圾民進黨」合作 柯P：焚化爐每天都處理垃圾

柯文哲(圖)上台致詞表示，選舉結果有輸贏，但整個台灣社會還是要往前走，很高興這場選舉在台灣歷史意義代表，除了藍綠外還有新的選擇，感謝台北市民選擇台灣價值。（王英豪攝）

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台北市長柯文哲2014年競選總幹事姚立明昨在政論節目上談到「柯綠合作」，他直指，「民進黨是垃圾，垃圾不分藍綠，柯幹嘛加入民進黨？」言下之意，柯絕對不會跟民進黨合作。媒體今下午問柯文哲，是不是絕對不會跟民進黨合作，沒想到柯竟然回說：「不一定啦，台北市有3座焚化爐，我們也是每天要處理垃圾啊」；媒體追問，是用處理垃圾的方式跟民進黨合作？但他僅說，不管什麼東西都要處理。

雖然沒否定柯綠合作的可能性，但因明年初立委補選，不少柯陣營人馬都被點名參選，包括觀傳局長陳思宇、競辦發言人林筱淇、幕僚「學姊」黃瀞瑩、市府發言人劉奕霆等，但由於民進黨也有市議員何志偉、顏若芳表態願接受徵召，甚至梁文傑、王世堅等人也被點名可以參選，若柯也推派自己的人馬，形同雙方合作破局。

對此，柯文哲剛剛受訪時僅表示，該準備先準備，看有想法、有意願的，或是「我們覺得可以的」來協調，都先盤點一下再處理；至於何志偉、顏若芳等人都隔空向他喊話，自稱不是大柯黑，柯文哲則大笑兩聲說「鎮定、鎮定、沒事」，不願多作回應。

媒體追問，這樣是否代表柯綠確定分手？柯說，那也還不曉得啊，還稱自己在台大醫院加護病房工作多年，習慣最後5秒才做決定。

(中時 )

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