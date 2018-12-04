新北分署拍賣詐騙集團名車　千萬賓利390萬元標出

2018年12月04日 17:15 中時 吳岳修

行政執行署新北分署拍賣詐騙集團3輛名貴轎車，BMW X6因尚有銀行設定動產擔保問題流標。（吳岳修翻攝）

行政執行署新北分署4日舉行聯合拍賣會，新北地檢署查扣詐騙集團3輛名貴轎車中，其中要價千萬的賓利CONTINENTAL GT以390萬元拍出，奧迪A5轎車更是多達61次出價後也被賓利得主以130萬元買下，僅BMW X6因尚有銀行設定動產擔保問題流標。

新北分署主任執行官王金豐表示，新北地檢署日前偵辦享悅財務顧問公司涉嫌違法吸金8000萬元，查扣其名下所有的BENTLEY CONTINENTAL GT，排氣量6000 C.C.、12汽缸，2013年2月出廠；BMW X6，排氣量3000 C.C.、 6汽缸，2014年4月出廠；AUDI A5 40 TFSI，排氣量2000 C.C.、4汽缸，2017年10月出廠等3輛名貴汽車。

4日的拍賣吸引大批人潮，其中新車售價1380萬元賓利，第一次出價420萬元，無人出價後降為390萬元，由陳姓中古車商出價拍定賣出；BMW X6起拍價146萬元，但因為銀行設定動產擔保210萬元，無人出價而流標；第三輛AUDI A5轎車拍賣最激烈，起標價104萬元起跳，經過61次喊價後，被買下賓利的陳男再以130萬元標下。

(中時 )