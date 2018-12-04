老人婦女大學結業 600位長者分享學習成果

▲南投縣副縣長陳正昇在老人、婦女大學聯合結業式中頒發結業證書給學員。（楊樹煌攝）

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▲婦女大學的學員在結業中，展現所學，上台發表日本傳統舞蹈研習成果。（楊樹煌攝）
▲南投縣老人大學、婦女大學結業式，全縣600位長者齊聚泰雅渡假村分享學習成果。（楊樹煌攝）

南投縣第35期老人大學及第28期婦女大學聯合結業典禮，今4日在國姓鄉泰雅雅渡假村舉行，創下老人、婦女大學首次在戶外風景遊樂區舉辦的紀錄，副縣長陳正昇希望能藉由戶外休閒健身，讓長者們盡情相互交流，展現自我，也期待大家都能活到老學到老，讓生活更快樂。

今年結業式共有來自全縣13鄉鎮市約600位長者齊聚一堂，分別由陳副縣長、國姓鄉長丘埔生、縣府社會及勞動處長林俊梧等人頒贈結業證書及熱心服務獎狀等獎項。

活動中，老人及婦女學員也展現平時所學，上台發表成果，有漢學吟詩、日本傳統舞蹈、原住民健康操、拉丁有氧舞蹈等表演，分享他們結業的喜悅，讓整個結業活動熱鬧萬分。

陳副縣長在會中除肯定參加老人及婦女大學的學員，認真向學精神，並鼓勵大家無論是什麼課程都是種學習，會讓自己的生活更充實。

陳副縣長並指出，老人大學已開辦36年，婦女大學也有28年，就是希望鼓勵縣內長者與婦女朋友走出家庭，依自己興趣安排學習課程，增加生命活力及生活智慧，也讓社會互動更活絡，希望大家都能持續來上課。

(中時 )

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