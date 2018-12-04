花蓮》韓國瑜爆東部準縣長談農漁合作 徐榛蔚陣營證實相談甚歡

徐榛蔚陣營發言人張逸華證實，徐與韓國瑜電話中，就農漁業與觀光廣泛交換意見。（范振和攝）

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韓國瑜4日下午爆出東部有某縣長就農漁業等合作交換意見，花蓮準縣長徐榛蔚陣營證實，確實有打電話談合作事宜，雙方相談甚歡。

韓國瑜今天下午開直播記者會，聲稱目前已有多位縣長打電話來溝通、談合作，剛剛才掛完一位東部縣長的電話，就農漁業、觀光交換意見，談未來合作發展。

徐榛蔚陣營發言人張逸華證實此事，表示就農漁業部分，花蓮是全台有機農業驗證面積最大的縣市，占五分之一1350公頃左右，也擁有全台最大的休閒農場。

一級是農產品生產，二級加工、三級農業休閒觀光，受限於交通不便張逸華說，花蓮很重視二級加工產業，設法增長農特產品壽命，此次徐榛蔚的政見中，也提及成立「品牌形象館」的重要性，期盼農漁業結合休閒觀光，為農友帶來商機。

張逸華說，花蓮另有全國第一位拿到水產品產銷履歷的「花蓮蜜蜜基地─Q10大閘蟹」，以及名聞遠近的立川休閒漁場，一旦東部3縣市黃金廊帶區域整合成功，在資源共享、交通互利的前提下，「東進南出」或「南進東出」，均可創造宜花東與高雄「四贏局面」。

張逸也轉述徐榛蔚的話強調，要加強農漁業與觀光合作，就必須強化交通建設，畢竟交通是建設之母，徐榛蔚的政見中，特別提及建構環島快速道路網絡，刻不容緩，未來結合宜花東與高屏區域力量，據理力爭，獲得中央重視開闢，將是地方之福。

另，解決蘇花改二期5個瓶頸路段工程，再加上闢建花東快速道路，即可打通花蓮交通的「任督二脈」。張逸華強調，徐榛蔚與韓國瑜就農漁業合作談到交通網絡的妥適建置，雙方都有高度共識。

(中時 )

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