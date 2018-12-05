緣分牽的線！胡臺生養狗如養孫

2018年12月05日 07:15 中時 林欣儀

能夠相遇，真的是緣分！今年6月間，住在台北的陳姓夫妻在中橫路斷墜落山谷，遺留下2隻飼養多年的貴賓犬「馬膩」與「馬又」，因陳家子女在國外念書、無法繼續飼養，2隻狗兒輾轉來到台中市民胡臺生家中，讓原本不喜愛狗狗的他展開全新寵物人生，更將狗兒當成孫子般、建立起深刻情感。

提到「馬膩」與「馬又」，胡臺生有說不完的寵物經，他說，黑色的「馬又」今年10歲、紅貴賓「馬膩」14歲，2隻狗剛到家裡時因為環境陌生、無法忘懷前主人，顯得相當安靜，但幾個月過去，牠們漸漸露出活潑個性，每天下班回家，狗兒就等在門口、開心的迎接主人。

以前從未養過寵物的胡臺生笑說，養這2隻貴賓狗真的就像養孫子，每天要幫牠們換尿布、準備食物，一天還要3次帶狗兒出門散步，有時發現「馬膩」或「馬又」身上有發炎情況或過敏搔癢，還會心急的帶牠們去看獸醫師，甚至出國時都心心念念著狗兒有沒有受到細心照料。

胡臺生說，年紀大的「馬膩」個性交溫和、「馬又」則活潑好動，有時看到狗姊姊被主人抱在懷中，甚至會吃醋的也要擠進來，牠們的共同點則是超喜歡吃蘋果，每天聽到切蘋果的聲音就會衝到廚房等待，真的就像孩子般可愛。

與之前的飼主完全不認識，卻因緣際會養了「馬膩」與「馬又」，胡臺生說，一切都是緣分牽的線。

(中時 )