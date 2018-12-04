盧廣仲搭頑童MJ116 硬派祭玩老車熱血開唱

2018年12月04日 17:00 中時 潘鈺楨

頑童MJ116嗨翻Discovery硬派祭現場。（Discovery提供）

全台最大戶外盛宴「Discovery硬派祭」12月1日至12月2日在新北市龍門露營區盛大展開，現場邀請重量級硬派卡司到場同樂，由金鐘獎雙金影帝盧廣仲，攜手金曲嘻哈天團頑童MJ116與樂壇勢力小天后Kimberley陳芳語接力演唱，展現各自「硬派精神」。

盧廣仲以「硬派學長」之姿熱血回歸，遇上頑童MJ116，雙方笑稱新鮮組合「Discovery硬派祭限定男子偶像團體」，粉絲大讚：「這個組合很可以！」，敲碗催促盡快合作。

盧廣仲一轉暖男形象，手比ROCK手勢，親自率領數十輛經典復古老車在Discovery硬派祭場內遊行，浩浩蕩蕩吸引將近上萬人跟隨同樂，現場宛如回到1960年代。愛車的頑童MJ116在看見老車瞬間變成小粉絲，笑說：「老車坐駕之於嘻哈歌手來說，是不可或缺的時尚單品。」連忙拿起手機拍照，羨慕大喊：「真的超級酷！」大淵非常寶貝他的二手車「九零紅色五門的雅哥」，每個月都花很多錢在保養、改裝零件等，見到老車達人「迺哥」話匣子大開，忍不住大聊「愛車經」，更透露「二手車」作詞作曲心聲。

2018 Discovery硬派祭！！！

Kimberley陳芳語接受Discovery頻道祭出「荒野求生轉盤」大考驗，從中學時期就經常與同學至荒野冒險露營的她，秀出荒野求生本領，野外生火、方向識別、汙水過濾等考驗通通難不倒！現場獲得專家認可封為「荒野求生一姊」，Kimberley陳芳語霸氣的說： 「這些都是小Case！」

(中時 )