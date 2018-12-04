彰化這位韓老闆「挺美的」！ 霸氣請吃600碗滷肉飯

2018年12月04日 17:10 中時 謝瓊雲

「瑤哥爌肉飯」FB粉專貼出的訊息，引發網友瘋狂轉傳、熱烈討論。(翻攝臉書)

彰化市一位神秘的「韓先生」連日來透過FB、Line等社群不斷放送「請吃爌肉飯」的訊息，下周一、10日起連三天請吃滷肉飯、肉燥飯，合計600碗、引發熱議，擔心是否假消息？網友詢問度破表，業者電話接到手軟，證實「是真的啦！」但贊助人低調不願透露真實身分。

吃滷肉飯不用去高雄，快帶上你的礦泉水來彰化市排隊！貼文圖片內容指出，「恭賀王惠美當選縣長翻轉彰化，自12月10日至11日每日送200碗瑤哥爌肉飯，12日送肉燥魯肉飯（禿子飯），每人限一碗，共計600碗。」文末附上店家店名、地址，署名恭賀人是「韓先生」；不只是「挺美的」，還向韓流致敬，文中特別將肉燥飯括弧補充是「禿子飯」，話題性十足。

瑤哥爌肉飯林姓負責人證實，確實會免費發送爌肉飯、肉燥飯，贊助人「韓先生」是地方人士，為保持低調特別交代身分不能提前曝光，不過當天韓先生本人會到場發放號碼牌，每人一張、限領一碗，送完為止。

瑤哥爌肉飯在彰化市開業1年多，三層肉爌肉飯1碗50元、魯肉飯1碗35元，因為滷汁香醇下飯，肉質軟嫩適中、入口彈牙，逐漸累積客源及好口碑；業者強調，個人沒有任何政黨傾向，純粹接受贊助人委託，請吃爌肉飯當天，將會加碼備料，歡迎排隊民眾加碼外帶，大家一起來沾沾新科縣長王惠美的喜氣。

(中時 )