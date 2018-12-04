驗票問題多 丁守中：有人領票蓋手印沒簽章

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中時

台北市長選舉今天進行第二天的驗票，國民黨台北市長候選人丁守中受訪時指出，驗票過程發現越來越多問題，包括有人領票時是蓋手印，而且還沒有相對的選務人員的簽章。丁團隊也搜集到當許多人還在投票時，網路上已經在呼籲「救阿北」，甚至也有人在隊伍喊「姚文智沒希望了」等等狀況，都已經進行蒐證。

丁守中表示，驗票只是整個法律程序的一環而已，並不是驗完就馬上一翻兩瞪眼 、誰當選誰落選，但他們在驗票過程中也發現很多事實，包括很多蓋手印，但沒有相對的選務人員簽章，這種就很奇怪。

丁守中也指出，當時邊投票邊開票的情況發生時，網路就有很多人喊著要 「救阿北（柯文哲）」，呼籲大家只要去排隊，都可以投票，相關網路貼文他們團隊都已經截圖了。另外還有在排隊長龍裡，也有人大喊「姚文智已經沒有希望了」，請大家轉投柯文哲的狀況發生。相關證據都蒐集以利日後打選舉無效官司使用。

丁守中強調，他提驗票不是為了他自己，而是為了以後不要再有邊投票邊開票的狀況發生，這種投票狀況已經被國際社會恥笑了，無關他個人輸贏，選舉無效官司也是爭民主制度公平性。

對於柯陣營把一些驗票細節PO網，丁守中則表示，柯陣營一直在帶風向，他們兩人差距在千分之二左右，當然有權利驗票，且他也負擔了相當的成本。對於外傳選務人員被逼哭一事，丁守中團隊發言人詹為元則表示，這明顯就是要帶風向，轉移大家對於選票短少的質疑與關注，呼籲有心人士不要再透過媒體操作這些事情。

(中時 )

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